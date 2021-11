Jim Kramer vê sinais de que as pressões inflacionárias estão diminuindo, acredita que a abordagem de política do Fed está correta

CNBC Jim Cramer Na terça-feira, ele disse que foi encorajado por uma série de desdobramentos relacionados à inflação, dizendo que eles emprestam mais credibilidade ao Reserva Federal Presidente Jerome PowellA perspectiva é de que muitas das pressões sobre os preços sejam temporárias.

o “dinheiro louco” O anfitrião observou os preços baixos dos produtos químicos que agem como “blocos de construção” econômicos como o polietileno, bem como o fato de que o petróleo está “preso” em meados da década de 1980, em vez de rolar perto de US $ 100. Alguns esperam.

“Não acho que Powell precise pressionar a economia”, disse Kramer, referindo-se às sugestões de que o banco central precisa aumentar as taxas de juros em resposta aos dados de inflação quentes. “Apesar do que você ouve dos defensores da inflação e da mídia, o peso da evidência está finalmente indo na direção de Powell – a equipe de transição vencerá.”

Kramer disse que há outras razões para essa crença, como uma nota de pesquisa do Morgan Stanley Com relação às melhorias de produção nas fábricas de semicondutores da Malásia conhecidas como fabs. Isso deve ajudar a aliviar a escassez de chips que atingiu setores importantes, como o automotivo, e fez com que os preços dos carros usados ​​subissem, disse Kramer.

“Eu sei que a semi-planta de Taiwan, a maior fundição do mundo, não está terminada”, disse Kramer. “Ainda há um problema, e eles ainda não produzem chips suficientes e as fábricas da Malásia não podem fazer para essa deficiência. ” “Mas você sabe com que rapidez os preços dos carros usados ​​podem cair, uma vez que as montadoras podem aumentar a produção de carros novos?” Ele perguntou retoricamente.

Outro problema preocupante da cadeia de abastecimento – congestionamento nos portos dos EUA – parece estar melhorando, disse Kramer. apontou para ele Relatório Bloomberg terça-feira aquele numero contêineres de carga encalhados No porto de Los Angeles, caiu 29%.

“Podemos realmente ignorar esse número? Lembre-se de que a Casa Branca tomou todos os tipos de medidas para fazer a triagem do estado do porto. Não acho que seja completamente fútil”, disse ele.