A experiência de recompensa aumenta a conectividade entre a rede do modo padrão e outras regiões do cérebro

Resumo: O estudo revela como a recompensa aumenta a conexão entre o estriado ventral e a rede de modo padrão, influenciando o comportamento.

fonte: Fundação Kessler

Os pesquisadores relatam resultados que aumentam nosso conhecimento de como o comportamento humano é moldado pela rede de modo padrão, uma rede específica de regiões do cérebro com estados de repouso e tarefa.

A rede de modo padrão (DMN), compreendendo o córtex medial posterior, córtex pré-frontal medial e regiões parietais temporais laterais, mostrou estar envolvida em muitos comportamentos relacionados a tarefas. Estudos mostram que a atividade DMN aumenta durante o pensamento direcionado para dentro e diminui durante tarefas direcionadas para fora que requerem atenção focada.

Embora haja evidências de um papel da DMN na formação do comportamento, pouco se sabe sobre como as mudanças relacionadas à tarefa na DMN afetam a conectividade com outras regiões do cérebro. Por exemplo, enquanto algumas observações sugerem uma relação indireta entre o DMN e o estriado, como o DMN e o estriado interagem durante as tarefas permanece incerto.

Para explorar ainda mais as funções do DMN, o Dr. Dobryakova e Smith aplicaram uma nova análise de uma tarefa de recompensa, usando dados comportamentais e de neuroimagem de 495 indivíduos selecionados aleatoriamente no Human Connectome Project, um banco de dados aberto de participantes saudáveis.

Os objetivos da análise de interação psicofisiológica baseada em rede foram duplos, de acordo com a Dra. Dobryakova, pesquisadora sênior do Centro de Pesquisa em Lesões Cerebrais Traumáticas da Fundação.

Primeiro, testar os efeitos da recompensa na conectividade entre o DMN e o estriado; E segundo, se essa conexão está relacionada a características comportamentais e pessoais relevantes para o processamento de recompensas.”

Consistente com outros estudos, durante a tarefa, eles observaram diminuição da ativação de DMN e aumento relativo da ativação de outras redes.

“Em particular, descobrimos que a experiência de recompensa melhorou a conectividade entre o DMN e o estriado ventral”, relatou a Dra. Dobryakova, um efeito específico do DMN. Também ficamos surpresos que a força dessa conexão estivesse associada a características de personalidade relacionadas à abertura.

Uma maior compreensão do funcionamento adequado do cérebro influenciará futuras pesquisas e cuidados para indivíduos com síndromes neuropsiquiátricas. “Melhorar nossa compreensão da interação do DMN com outras redes cerebrais tem o potencial de auxiliar a pesquisa clínica em melhores tratamentos para síndromes comuns, como depressão, abuso de substâncias e esquizofrenia”, concluiu a Dra. Dobryakova.

Financiamento: Esta pesquisa foi apoiada por doações de doações do National Institutes of Health R21-MH113917 (DVS), R03-DA046733 (DVS), RF1-AG067011 (DVS), R01-NS121107 (ED).

Sobre este bônus e notícias de pesquisa em neurociência comportamental

autor: Carolan Murphy

fonte: Fundação Kessler

Contato: Carolan Murphy – Fundação Kessler

foto: A imagem é de domínio público

pesquisa original: acesso livre.

“Recompensa melhora a conexão entre o estriado ventral e a rede de modo padrãoEscrito por Ekaterina Dobryakova et al. Neuroimagem

Resumo

Recompensa melhora a conexão entre o estriado ventral e a rede de modo padrão

A rede de modo padrão (DMN) foi teorizada para se envolver em uma série de funções sociais, cognitivas e emocionais. No entanto, relatos anteriores não consideram como o DMN contribui para outras regiões do cérebro, dependendo do contexto psicológico, o que torna nossa compreensão da função do DMN incompleta.

Abordamos essa lacuna aplicando uma nova análise de interação psicofisiológica baseada em rede (nPPI) à tarefa de recompensa dentro do Projeto Human Connectome.

Primeiro, focamos nas respostas à tarefa eliciadas pelo DMN e outras redes envolvendo o córtex pré-frontal, incluindo a rede de controle executivo (a rede saliente) e as redes parietais frontais esquerda e direita.

Consistente com um conjunto de estudos anteriores, a DMN apresentou uma diminuição relativa na ativação durante a tarefa, enquanto as demais redes apresentaram um aumento relativo durante a tarefa. Em seguida, usamos análises nPPI para avaliar se essas redes exibem mudanças dependentes de tarefas na conectividade com outras regiões do cérebro.

Notavelmente, descobrimos que a experiência de recompensa aumenta a conectividade dependente da tarefa entre o DMN e o estriado ventral, um efeito específico do DMN. Surpreendentemente, a força da conexão DMN-VS estava relacionada a características de personalidade relacionadas à abertura.

Em conjunto, essas descobertas avançam os modelos DMN, mostrando como eles contribuem para outros sistemas cerebrais durante o desempenho de tarefas e como essas contribuições se correlacionam com as diferenças individuais.