Sonda de Marte encontra matéria orgânica em rochas

Essa história faz parte Bem-vindo a Martenossa série explorando o planeta vermelho.

Em apenas um ano e meio em Marte, o rover da NASA abalou completamente sua missão científica. A agência realizou um briefing na quinta-feira para discutir os destaques da expedição até o momento, uma celebração de amostras de rochas e a descoberta de material orgânico.

Moléculas Orgânicas em Wildcat Ridge

Uma rocha chamada Wildcat Ridge, localizada em um antigo delta de rio na Cratera Jezero, foi uma das estrelas do show. Percy conseguiu coletar duas amostras de rocha argilosa. Wildcat Ridge é particularmente emocionante porque as moléculas orgânicas (chamadas aromáticas) são uma bioassinatura potencial, que a NASA descreve como uma substância ou estrutura que pode ser evidência de vida passada, mas também pode ter sido produzida sem vida.

A equipe do rover enfatizou que encontrar a matéria orgânica não significa que foram encontradas evidências de vida antiga. Moléculas orgânicas já foram observadas em Marte antes por Sondar Curiosidade na Cratera Gale Assim como com perseverança que encontraram moléculas contendo carbono No início da missão.

NASA, JPL-Caltech, ASU, MSSS



O instrumento Sherlock do rover examinou a rocha. (Sherloc significa varredura de ambientes habitáveis ​​com Raman & Luminescence para orgânicos e produtos químicos.) “Em sua análise de Wildcat Ridge, o instrumento Sherloc registrou a descoberta orgânica mais abundante da missão até hoje”, disse a NASA.

Cientistas veem sinais familiares na análise de Wildcat Ridge. “No passado distante, a areia, a lama e os sais que agora compõem o espécime Wildcat Ridge foram depositados em condições onde a vida teria prosperado.” O cientista do Perseverance Project, Ken Farley, disse na situação atual. “O fato de que a matéria orgânica é encontrada em tais rochas sedimentares – conhecidas por preservar fósseis de vida antiga aqui na Terra – é importante.”

A perseverança não está equipada para encontrar evidências definitivas de vida microbiana antiga no Planeta Vermelho. “A verdade é que o ônus da prova para estabelecer a vida em outro planeta é muito alto”, disse Farley durante a coletiva de imprensa. Para isso, precisamos examinar de perto as rochas marcianas em laboratórios da Terra.

soltar amostra

Percy tem atualmente 12 amostras de rochas a bordo, incluindo um corte do Wildcat Ridge e amostras de outra rocha sedimentar do delta chamada Skinner Ridge. Também coletei amostras de rochas ígneas no início da missão que indicam o impacto da ação vulcânica há muito tempo na cratera.

A NASA está tão satisfeita com a variedade de amostras coletadas que está procurando colocar alguns tubos cheios na superfície em breve, em preparação para o futuro. Devolução de amostra de Marte Campanha (MSR). O MSR é um plano ambicioso para enviar uma sonda a Marte, capturar as amostras de Percy, lançá-las à superfície e devolvê-las à Terra para um estudo mais detalhado. A tarefa está em desenvolvimento. Se tudo correr como planejado, essas rochas podem estar aqui em 2033.

A complexidade e importância do MSR significa que a NASA e seus parceiros estão trabalhando em maneiras de garantir que as amostras possam ser coletadas. Há esperança de que o Perseverance ainda esteja operando em boas condições quando o módulo de pouso MSR chegar e poderá encontrá-lo e entregar amostras pessoalmente. Deixar algumas amostras no solo no início da missão em um bunker na cratera dará ao MSR outra chance de colocar as pedras preciosas a bordo.

Percy estava coletando as amostras duplas. Por exemplo, ele pode manter um tubo Wildcat Ridge a bordo e deixar o outro cair no chão. “Estamos a semanas de liberar amostras fantásticas e a poucos anos de trazê-las de volta à Terra para que os cientistas possam estudá-las em grande detalhe é verdadeiramente extraordinário”, disse Lori Lichen, administradora da NASA no Jet Propulsion Laboratory. “Vamos aprender muito.”

O que vem a seguir para Percy?

Por mais emocionante que o Delta tenha sido, a equipe Rover está ansiosa por futuras aventuras. A perseverança pode percorrer a borda da cratera, enquanto a equipe procura os muitos caminhos potenciais para escalar. amigo helicóptero engenhoso Ele está bem de saúde e espera-se que voe pelo ar novamente.

A NASA escolheu a Cratera Jezero para exploração por causa de sua fascinante história nas águas e como as rochas ali poderiam ter preservado evidências de vida antiga, se existissem durante períodos mais habitáveis ​​em Marte. A cientista de Sherlock, Sunanda Sharma, comparou a missão à busca de um tesouro de vida orgânica em outro planeta, dizendo que amostras contendo substâncias aromáticas são evidências. O mistério de Marte está apenas começando a emergir.