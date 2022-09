Uma espaçonave em Marte vislumbrou algo que os cientistas não achavam que veriam

Quando se trata de Ciência espacialAinda há um mundo inteiro lá fora, sobre o qual sabemos muito pouco. Mesmo algumas das rochas flutuantes que foram estudadas por um tempo, como Marte, os astrônomos ainda estão aprendendo mais sobre elas, e seus resultados ainda nos chocam a todos. Agora, a mais recente descoberta de Marte prova uma teoria que os cientistas mantiveram por um tempo, mas nunca pensaram que realmente veriam. Aqui está o que você precisa saber.

de acordo com Space.comO rover Perseverance da NASA, atualmente na superfície de Marte, conseguiu capturar um momento de condições perfeitas, comprovando uma teoria que os astrônomos mantêm há muito tempo: a sonda capturou a coroa do sol.

“Na Terra, quando as condições são perfeitas, os cristais de gelo na atmosfera podem distorcer a luz do sol para criar a aparência de um ponto brilhante em ambos os lados do sol, ou como uma auréola de toque,” Space.com explica. Os astrônomos há muito acreditam que fenômenos ópticos podem ocorrer em outras plantas. Mas dentro de uma década de exploração, isso nunca foi percebido.

NASA/JPL-Caltech/Mark Lemon

Isso mudou em 15 de dezembro de 2021, quando Perseverance pegou o fenômeno.

“perseverança Realmente nos surpreendeu com algumas das imagens que obtivemos em dezembro”, disse Mark Lemon, cientista planetário do Space Science Institute, um instituto de pesquisa sem fins lucrativos em Boulder, Space.com.

“Estou envolvido nisso há muito tempo e estamos procurando por halos em todos os lugares e em muitas fotos”, acrescentou. “Eu olhei para isso e pensei: ‘Vou ter dificuldade em encontrar uma explicação para isso. “Porque foi tudo um alarme falso e é tão parecido com o corona que pensei que daria muito trabalho descobrir o que realmente estava acontecendo”.

Space.com Isso mostra que quando as condições estão certas, podemos ver o fenômeno da coroa aqui na Terra. Isso acontece quando os cristais de gelo na atmosfera dobram a luz do sol para criar a aparência de um ponto brilhante ou um halo ao redor do sol.

O tamanho e a temperatura dos cristais afetam se a coroa pode ou não ser vista. Além disso, cristais compostos de outros produtos químicos na atmosfera podem produzir um halo, mas parecerá um pouco diferente do que vemos na Terra. Space.com explica.

“É como uma impressão digital que diz qual era o elemento, a forma da partícula e, em seguida, um pouco sobre o tamanho”, disse Lemon.

Capturar a coroa em Marte foi um grande momento para os pesquisadores publicar seus resultados Na edição de 3 de setembro Cartas de Pesquisa Geofísica. Lemon explicou que ver a aura era ótimo e os ensinaria muito. Mas de uma maneira científica típica, ele quer replicar os resultados antes de ficar muito animado.

“Acho que o mais importante para nós é que aprendemos que é algo que pode acontecer”, disse ele. “Precisamos olhar mais seriamente para isso com perseverança, naquele local.”