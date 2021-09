A descoberta do fóssil “Flying Dragon” no deserto chileno

Cientistas chilenos descobriram o fóssil do chamado dinossauro “dragão voador” – o primeiro desse tipo a ser encontrado no hemisfério sul.

Os paleontólogos encontraram a criatura jurássica, um dos primeiros pterossauros, no deserto do Atacama, no Chile.

O “dragão”, que vagou pela Terra há 160 milhões de anos, tem uma cauda longa e pontiaguda, asas e dentes pontiagudos proeminentes.

Os restos mortais, antes encontrados apenas na América do Norte, foram descobertos por Osvaldo Rojas, diretor do Museu de História Natural e Cultura do Deserto de Atacama.

A descoberta aponta para uma migração de espécies entre as Américas do Norte e do Sul que se acredita estar relacionada a um supercontinente chamado Gondwana.

“Isso mostra que a distribuição de animais neste grupo era mais ampla do que se conhecia até agora”, disse Jonatan Alarcón, cientista da Universidade do Chile que liderou a investigação, Reuters.

A descoberta marca a migração de um dinossauro “dragão voador” entre as Américas do Sul e do Norte. Alami Stock Photo

“Também há pterossauros desse grupo em Cuba, que parecem ter sido animais costeiros, então provavelmente eles migraram para o norte-sul ou talvez tenham vindo uma vez e ficaram, não sabemos”, disse Alarcón.

O Deserto do Atacama se tornou um ponto importante para descobertas de fósseis. Paisagens pré-históricas e áridas com uma aparência pré-histórica foram inundadas pela água do mar.

Os detalhes da descoberta foram publicados na revista Acta Palaeontologica Polonica.

com fio