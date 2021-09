Autoridades de saúde disseram que a temporada de gripe deve atingir Israel cedo e com força

Autoridades de saúde disseram, no domingo, que a gripe sazonal deve atingir níveis excepcionalmente altos este ano, com o lançamento da campanha anual de vacinação contra a gripe.

O vírus deve chegar já em novembro, colocando em risco o sistema de saúde do país, que já sofre com cerca de 700 pessoas gravemente enfermas. COVID-19 Os pacientes.

A gripe é um dos vírus de inverno mais comuns e altamente contagiosos. Semelhante ao vírus Corona, é transmitido de pessoa para pessoa principalmente por meio de gotículas que são exaladas quando as pessoas tossem, espirram ou até falam.

Desde março de 2020, nenhum caso de gripe foi registrado em Israel.

O Dr. David Mosenson, diretor médico dos Serviços de Saúde Meuhedet, explicou que a situação surgiu em grande parte porque as pessoas estavam ansiosas para usar máscaras em quase todas as situações no ano passado. Além disso, no período em que a gripe poderia ter se espalhado por todo o país, pessoas, escolas e creches foram fechadas.

“Distanciamento social e máscaras tornaram a temporada de gripe do ano passado quase inexistente em nossa vida, e a última vez que houve uma incidência tão baixa da doença foi em 1988”, disse Mali Kocha, chefe de enfermagem do Meuhedet.

Mesmo assim, disse Mosenson, o que Israel e o resto do mundo viram no verão, quando as pessoas começaram a tirar as máscaras, foi um “salto nos vírus respiratórios e infecções”.

“Tem havido um aumento incomum e inesperado de infecções respiratórias que geralmente caracterizam os meses de inverno. O resultado tem sido um grande fardo para o sistema de saúde que não costumamos ver nos meses de verão – e esse fenômeno também foi relatado em todo o mundo . ”

Ele disse que as alas das crianças em Israel estavam lotadas. Agora, os médicos acreditam que a taxa de gripe em Israel será maior neste ano, não apenas do que no ano passado, mas maior do que nos anos anteriores, e eles acreditam que o vírus atacará mais cedo também.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) projetam um aumento de 20% nos casos de gripe nos Estados Unidos, com maior flexibilização das restrições e a retomada das viagens internacionais.

No entanto, com vacinação e boa higiene – como com COVID-19 – uma condição potencialmente fatal pode ser evitada, disse Mosonson.

O vírus da gripe muda a cada ano e, portanto, as pessoas precisam receber uma nova injeção. A vacina contra influenza é produzida com base nas projeções da OMS sobre as cepas que devem estar circulando. Na maioria dos casos, as previsões foram precisas e a vacina funcionou.

A vacina é mais importante para pessoas em quatro grupos-alvo: pessoas com mais de 65 anos, mulheres grávidas, doentes crônicos e bebês e crianças de seis meses a 12 anos que não podem ser vacinados contra COVID-19.

Este ano, Meuhedet está introduzindo uma vacina de alta dose contra a gripe para pessoas com mais de 65 anos de idade, que é 24% mais eficaz.

Entre 70% e 80% das mortes relacionadas à gripe sazonal ocorreram em pessoas com 65 anos ou mais, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Além disso, 50% a 70% das hospitalizações associadas à influenza sazonal ocorreram entre pessoas nessa faixa etária.

Na maioria dos anos, cerca de 60% da população idosa de Israel é vacinada.

Todas as caixas de saúde contêm vacinas contra gripe padrão e uma injeção nasal de gripe para pessoas em outras faixas etárias.

Jessica Hirsch, uma estudante da George Washington University, recebe uma vacina contra a gripe H1N1 na clínica de Washington Student Health Services, em 19 de novembro de 2009 (REUTERS / HYUNGWON KANG).

Além disso, este ano, as pessoas podem receber as vacinas contra a gripe e o COVID-19 ao mesmo tempo, embora o ideal seja em festas diferentes.

“No ano passado, quando começamos a vacinação em dezembro, não tínhamos informações sobre as novas vacinas COVID, então não permitimos que as pessoas as tomassem juntas”, disse Mosenson, observando que o protocolo deveria ter um intervalo de 14 dias entre as duas tiros.

Ele disse que as pessoas deveriam se apressar para receber as vacinas antes do final do próximo mês, quando a gripe deve chegar.

Uma vacina contra a gripe pode ajudar a evitar COVID e vice-versa?

“Temos algumas evidências preliminares”, disse Mosenson. “Mas normalmente as pessoas que tomam as vacinas também são pessoas mais conscientes de sua saúde e acho que isso tem mais a ver com isso.”

“Não há nada baseado nas evidências ainda”, disse ele, “mas talvez veremos.”