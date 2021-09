Assista a uma caminhada espacial da NASA em que os astronautas se preparam para aumentar a potência da estação espacial

A caminhada no espaço começou por volta das 8:15 am ET e durará cerca de seis horas e meia, NASA tweetou . A cobertura ao vivo é transmitida na NASA TV e local na rede Internet

Durante a marcha, Hoshide e Pesquet irão instalar um conjunto de ajuste, ou suporte, que irá preparar o exterior da estação para futuros trabalhos de instalação do Roll-Out Solar Array.

Os dois astronautas trabalharão no lado interno da estrutura da engrenagem espinha dorsal da estação chamada P4. Este é perto do espaço de vida na estação espacial.

Quando novos painéis solares são enviados para a estação espacial, o mod kit permitirá que os astronautas em futuras caminhadas espaciais instalem o novo terceiro painel solar (que chega embrulhado como um tapete).

As atualizações do painel solar ajudarão a atualizar os canais de energia da estação.

Esta é a primeira caminhada no espaço a ser realizada a partir da eclusa de ar no laboratório orbital por dois dos astronautas parceiros internacionais da estação espacial, de acordo com a NASA.

A câmera de realidade virtual de 360 ​​graus vai fotografar Hoshide e Pesquet durante sua caminhada no espaço.

Durante a caminhada no espaço, Hoshed será um membro da tripulação extraveicular, vestindo o traje espacial listrado vermelho, e Bisket será um membro extraveicular vestindo um terno branco sem marcas.

É a quarta caminhada no espaço de Hosched e a sexta caminhada no espaço de Pesquet. Esta é a caminhada no espaço 244 para ajudar a montar, manter e atualizar a estação.

Desenvolvimento de energia solar

Embora os atuais painéis solares da estação espacial ainda estejam operando, eles fornecem energia há mais de 20 anos e mostram alguns sinais de desgaste após uma exposição prolongada ao ambiente espacial. As matrizes foram projetadas originalmente para durar 15 anos.

A erosão pode ser devido às colunas de empuxo, que vêm dos propulsores da estação, bem como da tripulação e dos veículos de carga que entram e saem da estação, disse Dana Weigel, vice-gerente de programa da Estação Espacial Internacional.

“O outro fator que afeta nossas matrizes solares são os detritos de micrometeoritos”, disse ela. “As matrizes são compostas por várias pequenas cadeias de energia e, com o tempo, essas cadeias de energia podem se deteriorar se atingirem os resíduos.”

As novas matrizes solares serão colocadas na frente das matrizes existentes. Isso aumentará a potência total disponível para a estação espacial de 160 kW para 215 kW. Também é um bom teste para as novas matrizes solares porque este mesmo projeto irá fornecer energia às partes do posto avançado lunar Portal, que ajudará os humanos a retornar à lua através Programa Artemis da NASA em 2024

“A parte exposta dos arrays antigos ainda vai gerar energia em paralelo com os novos arrays, mas esses novos arrays Iris têm células solares neles que são mais eficientes do que os originais”, disse Weigel.

“Eles têm uma densidade de energia mais alta e juntos podem gerar mais energia do que nosso grupo original gerava, quando era novo, por conta própria.”

Os novos arrays terão uma vida útil semelhante de 15 anos. No entanto, uma vez que se esperava que a degradação nas matrizes originais fosse pior, a equipe monitorará as novas matrizes para testar sua verdadeira longevidade, pois podem durar mais.

Reagendar uma caminhada no espaço

A caminhada no espaço foi reprogramada para o domingo, 24 de agosto, com algumas alterações. O plano original da caminhada no espaço envolvia o astronauta da NASA Mark Vande Hay trabalhando ao lado de Hoshed.

A caminhada no espaço de agosto foi adiada um dia antes do previsto devido ao que a NASA chamou de “ pequeno problema médico “Por Vande Hei. Mais tarde, ele revelou um nervo comprimido no pescoço no Twitter

Durante a caminhada no espaço, Vande Hei fornecerá suporte de dentro da estação espacial enquanto continua a se recuperar.

A agência também forneceu uma atualização sobre a detecção de fumaça na estação espacial no início desta semana.

As caminhadas espaciais russas continuaram conforme programado na quinta-feira, apesar do fato de a tripulação da estação espacial ter sido despertada por um alarme de incêndio por volta das 22h00 hora ET na noite de quarta-feira.

O alarme tocou por um minuto depois que sensores detectaram fumaça na unidade russa Zvezda. A fumaça e o cheiro de plástico queimado também estiveram presentes nas partes americanas da estação espacial.

A tripulação reagiu rapidamente, substituiu os filtros de ar, limpou a atmosfera e todos os sinais de fumaça se dissiparam, de acordo com a NASA. No entanto, a origem da fumaça não foi identificada na época.

Os cosmonautas russos estavam investigando o problema e pensaram ter descoberto um link. Eles tinham um equipamento funcionando na unidade que já foi desativado. Então o cheiro se dissipou.

“Tudo voltou ao normal e nenhum problema voltou a ocorrer”, disse Weigl. “Portanto, tudo é estável e ótimo a bordo.”