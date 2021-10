82% – Cingapura vacinado registra o maior número de casos diários de coronavírus até agora

Cingapura, onde a taxa de vacinação chinesa contra o vírus Corona é de 82 por cento, registrado O maior aumento em um único dia em novos casos de vírus transmitidos localmente na terça-feira, com 3.994 infecções.

Governo de cingapura apertar Restrições impostas a jantares pessoais e reuniões sociais na capital em 27 de setembro como parte de um esforço divulgado para ajudar a reduzir a transmissão do coronavírus chinês. Nas três semanas desde então, o número de casos de coronavírus se espalhou para a cidade.

Cingapura relatou 1.647 novos COVID-19 [Chinese coronavirus] Casos em 27 de setembro, dia em que as medidas foram reforçadas. No dia seguinte, os novos casos ultrapassaram 2.000 pela primeira vez e não caíram abaixo disso desde então, ”Agência de Notícias de Chipre. mencionado Em 19 de outubro.

“Uma semana depois, em 5 de outubro, o país relatou mais de 3.000 casos”, lembrou a agência de notícias de Cingapura.

Da mesma forma, a taxa de mortalidade por coronavírus aumentou na república nas últimas três semanas. O Ministério da Saúde de Cingapura (MS) relatou duas mortes por coronavírus chinês em 27 de setembro. O número de mortos pelo vírus Corona na cidade-estado variou nos dias seguintes, variando de dois a nove. Na terça-feira, a Agência Central de Notícias lembrou que ultrapassou a cifra para dois dígitos em 9 de outubro, com Cingapura relatando 11 mortes naquele dia.

Segundo a agência de notícias, “o maior número de mortes relatadas em um único dia foi no dia 14 de outubro, quando 15 pessoas foram mortas”.

De 27 de setembro a 18 de outubro, Cingapura relatou 161 COVID-19 [Chinese coronavirus] Mortes – um aumento significativo de 23 mortes no mesmo período anterior ”, observou a Agência Central de Notícias.

O número de pacientes com coronavírus chineses em estado crítico internados em hospitais de Cingapura desde o final de setembro também aumentou. Houve 27 casos do coronavírus chinês em unidades de terapia intensiva (UTIs) em Cingapura em 27 de setembro. Esse número “ultrapassou a marca dos 30 e ficou na casa dos 30 nos dias seguintes, antes de chegar aos 40 no dia 7 de outubro”, segundo a Agência Central de Notícias CNA. . “O número de casos na UTI não diminuiu desde então.”

“No dia 16 de outubro, o Ministério da Saúde registrou um aumento significativo no número de casos de terapia intensiva – de 48 para 62. A partir do meio-dia de segunda-feira. [October 18]Houve 67 casos na unidade de terapia intensiva. “

Surgimento recente de Cingapura em novos casos de coronavírus confuso Especialistas em saúde, já que mais de 80 por cento de toda a população de 5,7 milhões da cidade alimentar Contra o vírus Corona Chinês. O Governo da República de Cingapura aprovou três vacinas diferentes contra o coronavírus chinês para inclusão em sua campanha nacional de vacinação Lançado Em 2 de julho, autoridades de saúde estaduais administraram vacinas feitas pela Pfizer-BioNTech, Moderna e Sinovac como parte da campanha. A maioria das vacinas contra o vírus corona chinesas gerenciou Para cingapurianos, até agora pela Pfizer ou Moderna.

“Um total de 9.662.027 doses foram administradas em Cingapura sob o programa nacional de imunização em 18 de outubro. [sic],” O Straits Times relatado em 20 de outubro.

De acordo com o jornal de Cingapura, “a primeira e a segunda doses das vacinas Pfizer-BioNTech / Comirnaty e Moderna estão sendo administradas”.

Além disso, 227.800 doses de outras vacinas reconhecidas na Lista de Uso de Emergência da OMS, que incluem Sinovac-Coronavac, Sinopharm e AstraZeneca, foram administradas, a partir de 18 de outubro, abrangendo 118.598 indivíduos. [sic]Observe a postagem.

o Straits Times Na quarta-feira, ele publicou uma lista de 133 centros de vacinação estatais e clínicas em Cingapura que fornecem vacinas para o coronavírus chinês em 16 de setembro. Nenhum dos sites Sinovac é fornecido.

A Pfizer é uma empresa multinacional farmacêutica e de biotecnologia com sede nos Estados Unidos. Ele Ela sócios Em colaboração com a BioNTech – uma empresa alemã de biotecnologia – e a chinesa Fosun Pharma para desenvolver “Comirnaty”, uma vacina de mRNA contra o coronavírus chinês. A Moderna é uma empresa farmacêutica e de biotecnologia com sede nos Estados Unidos que, como a Pfizer, está produzindo uma vacina contra o coronavírus chinesa baseada na tecnologia de mRNA. A Sinovac é uma empresa biofarmacêutica estatal chinesa que produz uma vacina contra o coronavírus chinesa chamada “CoronaVac”. Ao contrário das ofertas da Pfizer e Moderna, CoronaVac é baseado em tecnologia de vírus inativada.

“Ele funciona usando partículas virais mortas para expor o sistema imunológico do corpo ao vírus sem correr o risco de uma reação de doença grave”, de acordo com a BBC.

vacinas de mRNA trabalhar Injetando uma parte do código genético do coronavírus chinês no corpo do receptor. Isso estimula o corpo a produzir proteínas virais, “mas não o vírus inteiro”, de acordo com a BBC. Isso então treina o sistema imunológico do receptor para atacar o coronavírus chinês.

A Pfizer-BioNTech disse que o Comirnaty teve uma taxa de eficácia de 91 por cento em abril, embora “os especialistas continuem a aprender sobre a eficácia da Pfizer tanto no laboratório quanto no mundo real”, Yale Medicine pontiagudo Em 15 de outubro.

“[A] estude [published on July 28]A droga, que ainda não foi revisada por pares, forneceu mais dados novos que reduziram o número de eficácia para 84 por cento após 6 meses, embora a eficácia contra doenças graves fosse de 97 por cento, relatou o site de notícias médicas Kommernaty.

“em agosto , [U.S.] Centro para Controle de Doenças [Centers for Disease Control and Prevention] Também publicou estudos mostrando que a proteção da vacina de RNA contra a infecção pode ser diminuída, embora as vacinas ainda sejam muito eficazes contra a hospitalização. ”“ Em um estudo do CDC, dados do estado de Nova York mostraram que a eficácia da vacina diminuiu de 91,8 para 75 por cento contra a infecção. .

O CoronaVac de Sinovac é apenas 51 por cento eficaz, embora isso não tenha impedido a Organização Mundial da Saúde (OMS) de Conceder Aprovação para uso emergencial da vacina em junho.