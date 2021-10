O mais novo obstáculo do Telescópio Webb: seu nome

Sean O’Keefe, o administrador da NASA que lançou o telescópio em 2002, disse em um e-mail que Webb era um “campeão em educação, tecnologia, ciência, aviação e exploração humana”.

“Indiscutivelmente, não fosse pela determinação de James Webb em realizar a visão mais ousada de sua época, nossa capacidade de explorar hoje teria sido muito diferente”, disse o Sr. O’Keefe. “Ele introduziu o Complex Systems Management – um sistema para aproveitar a excepcional capacidade técnica da NASA na época.” O Sr. O’Keefe acrescentou que não tinha conhecimento de nenhuma evidência de que Webb era o responsável pelo pânico de Lavender.

Em maio, a NASA prometeu uma investigação completa por seu historiador principal, Brian Odom. Em 27 de setembro, a agência divulgou um comunicado do atual administrador da NASA, Bill Nelson, dizendo: “Não encontramos nenhuma evidência neste momento que justificasse uma mudança de nome para o Telescópio Espacial James Webb.” Desde então, nenhum relatório abrangente foi divulgado.

Isso enfureceu muitos astrônomos, e ele o fez por volta de 1200 Eu assinei uma petição pedindo que o telescópio seja renomeado. “Sob a liderança de Webb, os homossexuais foram perseguidos”, dizia a petição em parte. “Aqueles que justificam o fracasso da liderança de Webb não podem, ao mesmo tempo, dar-lhe crédito por sua gestão da Apollo.”

Ao ouvir o anúncio do Sr. Nelson, o Dr. Wukowicz renunciou abruptamente de sua posição no Comitê Consultivo de Astrofísica da NASA. “Esta resposta patética a As questões muito razoáveis ​​levantadas pela comunidade astronômica em relação ao nome JWST Envia uma mensagem clara sobre a posição da NASA sobre os direitos dos astrônomos queer “, escreveram eles em um comunicado online.” Também me diz claramente que a NASA não vale o meu tempo. “

Em um e-mail, a Dra. Prescod Weinstein disse que estava frustrada com a falta de transparência prometida. Além disso, ela disse, a alegação de “falta de provas” era tão forte que Webb não foi responsável pela homofobia – bem documentada – que sua equipe divulgou durante seu tempo na NASA.

“Se ele não foi responsável pelas coisas ruins que aconteceram enquanto ele estava no poder, por que deveria ser responsável pelas coisas boas?” Dr. Prescod Weinstein disse. “Parece haver um pouco de pensamento duplo acontecendo aqui, com as pessoas confiando a ele a responsabilidade pelas coisas que amam em seu legado e fingindo que ele é apenas responsável pelas coisas que amam.”