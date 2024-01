ZOTAC confirma que quatro dos nove modelos Geforce RTX 40 SUPER terão preço MSRP

ZOTAC confirma placas RTX 40 SUPER a serem lançadas na NVIDIA MSRP

A NVIDIA está pressionando os AIBs para reduzir o preço ao MSRP oficial.

A NVIDIA colabora com muitos parceiros de placas populares para projetar modelos atraentes que geralmente são mais rápidos que os modelos NVIDIA. O design de referência, que muitos acreditam ser a série Founders Edition, colocou muita pressão sobre os AIBs para criar algo novo e poderoso que possa ser considerado melhor do que o que a NVIDIA criou.

Recentemente, a NVIDIA começou a impor um novo embargo de revisão à Founder Edition e a todos os modelos personalizados. Os modelos que estarão disponíveis no NVIDIA MSRP (Preço de varejo sugerido pelo fabricante) podem ser enviados um dia antes do lançamento oficial do SKU. Somente no dia seguinte os cartões com preço de lançamento maior poderão ser ofertados integralmente (revisão em bloco). Hoje é dia de lançamento, o que significa que os clientes que quiserem optar por algo mais rápido e sofisticado terão que ler ou assistir às avaliações e depois tomar a decisão. Ou pré-encomende os dispositivos e espere que esta seja a escolha certa.

Portanto, nesse aspecto, a proibição da NVIDIA é falha, mas eles estão priorizando designs MSRP e dando aos parceiros do conselho um motivo para obter o maior número possível dessas placas. Por outro lado, tudo o que não for MSRP só será oferecido integralmente no mesmo dia do lançamento do novo cartão. A solução para isso é realmente muito simples: a NVIDIA deveria ter três banimentos ou pelo menos dividir os cartões MSRP/não MSRP por horas, não dias. A data de lançamento deve ser o dia do lançamento e não o dia da revisão para o levantamento da proibição.

Falando em cartões MSRP, a ZOTAC anunciou oficialmente que sua série Trinity Black será oferecida no MSRP. Isso também se estende à versão não OC Twin Edge do RTX 4070 SUPER. Notavelmente, quaisquer placas com overclock de fábrica serão lançadas com um preço mais alto e, portanto, as análises dessas placas não serão incluídas na cobertura do dia de pré-lançamento.

Modelos disponíveis

4070 super Zotac GeForce RTX 4070 Super Trinity Black Edition 12 GB GDDR6X ( Preço em MSRP ) Zotac GeForce RTX 4070 Super TwinEdge 12 GB GDDR6X ( Preço em MSRP ) Zotac GeForce RTX 4070 Super Twin Edge OC 12GB GDDR6X

4070T super ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black Edition 16 GB GDDR6X ( Preço em MSRP ) ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity OC Edição Branca 16GB GDDR6X Zotac GeForce RTX 4070 Ti Super Amp Holo 16GB GDDR6X

4080 super ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER Trinity Black Edition 16 GB GDDR6X ( Preço em MSRP ) ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER Trinity OC Edição Branca 16GB GDDR6X ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO 16GB GDDR6X



ZOTAC confirma que suas placas RTX 40 SUPER personalizadas serão lançadas conforme planejado pela NVIDIA, que é 17 de janeiro para o 4070 SUPER, o RTX 4070 TI SUPER em 24 de janeiro e o RTX 4080 SUPER em 31 de janeiro. O que notamos é que nenhum parceiro do conselho confirmou preços de cartões não MSRP ainda. Mesmo quando questionado diretamente, nenhuma boa razão foi dada.

fonte: Zotac Japão