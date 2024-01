A nova grande atualização do Starfield irá melhorar os gráficos, corrigir a multitarefa e muito mais

A maior atualização de Starfield já está a caminho, com a Bethesda prometendo trazer mais de 100 mods nas próximas semanas.

Desenvolvedor de RPG Irritado com a suposta atualização massiva no X/Twitter, explicando que os jogadores do Steam Beta poderão mergulhar no dia 17 de janeiro. O lançamento completo chegará para outros jogadores depois de duas semanas.

O tópico que anuncia “a maior atualização de Starfield até agora” dá apenas algumas dicas sobre o que esperar. Há correções para alguns bugs de missões conhecidos a caminho, por exemplo, já que a equipe promete resolver problemas em Eye of the Storm e Into the Unknown. Melhorias de estabilidade e gráficos também estão a caminho, com a Bethesda incluindo um Compartilhe antes e depois Que exibe texturas, iluminação e sombras aprimoradas.

Além disso, esta atualização traz melhorias de estabilidade e diversas melhorias gráficas, desde suporte widescreen adicional até texturas, iluminação e sombras aprimoradas. Antes/depois ⬇️ pic.twitter.com/aYf6V7yOKY -Bethesda Games Studios (@BethesdaStudios) 12 de janeiro de 2024

Os anúncios emocionantes de hoje não revelam muito sobre o que exatamente está por vir, mas os exploradores de Starfield podem esperar que as notas completas do patch cheguem quando a atualização chegar ao Steam Beta. Teremos que esperar até lá para ver como as melhorias impactam a experiência.

“Outras correções e melhorias incluem geometria do disco solar, sombras de anéis planetários, objetos raspados que reaparecem ao retornar a um posto avançado, marcando escotilhas de navios inacessíveis e outra correção para asteróides seguindo navios”, outro Postagem de Betesda Ele diz.

Depois de revelar Starfield em 2018, a Bethesda finalmente levou os fãs ao mundo original da ficção científica no final do ano passado. Para surpresa de ninguém, os jogadores foram rapidamente imersos na mais recente aventura do desenvolvedor, com a Microsoft anunciando que o projeto havia sido compilado Mais de 12 milhões de jogadores no início de dezembro .

No entanto, os planos pós-lançamento não foram isentos de problemas. A Bethesda conseguiu se ver cercada de polêmica quando A mídia social notou que os desenvolvedores estão respondendo às análises do Steam Aparentemente Tentando influenciar avaliações negativas . Enquanto isso, o estúdio continuou a promover atualizações de Starfield, e muitos esperam que elas as tragam Recursos como mapas de cidades, opções de travessia, adições de jogo e muito mais . O chefe do Xbox, Phil Spencer, diz que o objetivo é manter os jogadores envolvidos da mesma forma que The Elder Scrolls V: Skyrim tem feito por mais de uma década.

Na nossa 7/10 Revisão de Starfield “Starfield tem muitas forças trabalhando contra ele”, dissemos, “mas, em última análise, o fascínio de missões de RPG expansivas e combate decente torna seu apelo difícil de resistir”.

Michael Cribb é um contribuidor independente do IGN. Ele começou a escrever para a indústria em 2017 e é mais conhecido por seu trabalho em veículos como The Pitch, The Escapist, OnlySP e Gameranx.

