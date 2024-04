49ers draft Dominick Bonnie: como ele se encaixa, seleção de notas e informações de aferição

O San Francisco 49ers selecionou o guarda do Kansas, Dominick Bonnie, com a 86ª escolha na terceira rodada do Draft da NFL de sexta-feira.

Os torcedores do time ansiavam por alguém que pudesse proteger Brock Purdy e finalmente conseguiram isso em Puni, que jogou tanto left tackle quanto left guard para os Jayhawks. A velocidade de Bonney – uma corrida lenta de 5,35 segundos e 40 jardas – sugere que o guarda pode ser seu lugar na NFL, e O atletaDane Brugler classificou-o como tal. Ele foi o quinto melhor armador de Brugler no draft.

Os 49ers trocaram oito posições para adquirir Bonnie, enviando sua escolha de terceira rodada (nº 94) e escolha de quarta rodada (nº 132) para o Philadelphia Eagles para pegá-lo.

O colapso do “monstro”.

Bonnie está classificada em 56º lugar na lista das 300 maiores empresas de Dane Brugler. Aqui está o que Brugler tinha a dizer sobre ele em seu guia anual do Draft da NFL:

“Bony corre com os pés e dirige os defensores no jogo corrido com uma mentalidade ofensiva, mas é calculado para fazer ajustes em frações de segundo em movimento. Embora tenha algumas limitações de espaço como bloqueador de passes, ele joga com força e mobilidade para responder. para diferentes tipos de juncos.

“Geralmente, Bony terá problemas para dobrar a cintura ou deixar a almofada subir, mas ele joga grande e forte e envia uma mensagem dura com as mãos enquanto permanece no controle por meio do contato. Ele pode jogar no tackle, se necessário, mas projeta. melhor como armador ou central.

Nick Baumgardner classifica a seleção

É um pouco surpreendente que Pony tenha chegado tão longe. A ex-estrela do Kansas é um guarda / treinador em potencial que fez muito trabalho de proteção de passes na faculdade, mas também se traduz bem no interior para guarda. Um cara grande (33 braços 3/8, 10 mãos 1/8), Bonnie precisa ter certeza de que ele é consistente com sua curva – especialmente se ele ficar do lado de fora – mas há muito potencial aqui. Talvez até dentro do centro.

grau: B+

Como isso se encaixa

É possível que os Bonnies possam destituir o titular John Feliciano como guarda direito nesta temporada. Mas ele provavelmente servirá como reserva em 2024 e depois assumirá a função de titular na próxima temporada. Feliciano assinou apenas para a atual temporada, enquanto o guarda-esquerdo Aaron Banks também deve se tornar agente livre em março.

Bonnie recebeu treinamento cruzado em tackle, guard e center no Kansas, sugerindo que ele pode ser explorado em qualquer uma dessas posições. Ele foi titular em 13 jogos como guarda-esquerdo em 2022 e 12 como guarda-esquerdo na última temporada e não permitiu sack em nenhuma dessas disputas.

Efeito iniciante

Puni é outra escolha do draft que jogou muitos snaps na faculdade. Ele teve 18 partidas no Central Missouri e mais 25 no Kansas. Per Brugler era conhecido por seu comportamento calmo e constante no Kansas, e se manteve bem – em várias posições, incluindo centro – no Senior Bowl em janeiro. Aos 24 anos, ele também é um pouco mais velho que a média dos novatos.

Os 49ers não precisam que ele tenha um grande papel em 2024, mas as características acima apontam para alguém que pode assumir responsabilidades adicionais como titular.

Efeito gráfico de profundidade

Feliciano entrou forte no final da temporada de 2023 e será difícil de substituir na guarda direita, especialmente considerando que a maior parte da experiência universitária de Bonney foi no lado esquerdo. No entanto, Bonnie provavelmente terá representantes fora de temporada em ambas as posições de guarda e terá a chance de ser a melhor jogadora reserva em ambas as posições. Se continuar progredindo, poderá assumir a função de titular ao longo da temporada.

Eles também poderiam escolher…

Os 49ers ainda não aproveitaram a linhagem profunda que permeia o draft. Eles eram considerados os favoritos do irmão mais novo do recebedor do Rice, Christian McCaffrey, que foi para os líderes de Washington com a escolha final na terceira rodada. Enquanto isso, o filho de Jerry Rice, o recebedor da USC Brenden Rice, ainda estará disponível quando o Dia 4 começar.

Os 49ers também podem adicionar outro tight end. Theo Johnson, da Penn State, e Jared Wiley, do TCU, permanecem no conselho.

Avaliação rápida

Depois de ultrapassar os atacantes nos dois primeiros rounds, o 49ers acertou um versátil no terceiro round em Bonnie. Embora ele não tenha tido o melhor tempo de corrida de 40 jardas, Kyle Shanahan disse que seu tempo de transporte de 4,4 segundos foi excelente para uma equipe que deseja que seus atacantes internos atirem.

A experiência de Bonnie em todas as cinco posições da linha ofensiva pode ser útil se o 49ers sofrer uma série de lesões em algum lugar em 2024. No entanto, seu futuro parece ser como armador, seja no lado direito ou se Aaron Banks não receber uma chance. segundo contrato, à esquerda.

(Foto: Joe Robbins/Ikon Sportswire via Getty Images)