O MacBook Pro 16 de última geração da Apple está à venda pelo melhor preço até agora

Foi uma boa semana para os fãs da Apple. A Apple não apenas anunciou o próximo evento “Let Loose”, mas também todo o evento movido pelo M3 MacBook Air de 13 polegadas Alinhados Ele recebeu um desconto significativo. E agora, MacBook Pro de 16 polegadas com chip M2 Pro Caiu para o nível mais baixo de todos os tempos. Se você precisa de um laptop capaz de lidar com cargas de trabalho mais intensas do que o Air, o revendedor autorizado da Apple, Expercom, está vendendo o MacBook Pro de última geração com 16 GB de RAM, 512 GB de armazenamento e uma CPU dual-core de 12 e 19 núcleos. por $ 1.998,99. (desconto de $ 500) Através da Amazon.

Assim como os novos MacBook Pros com M3, os MacBooks de última geração da Apple podem lidar com tarefas como edição de vídeo e processamento de fotos enquanto duram mais do que um dia inteiro de trabalho, tornando-os mais adequados para profissionais criativos do que as ofertas básicas da Apple. Ele também possui a mesma linda tela Mini LED encontrada nos modelos mais recentes – o que é ótimo para multitarefa e streaming – bem como uma sólida seleção de portas que inclui três portas USB-C/Thunderbolt 4, uma saída HDMI e um cartão SD. slot. Claro, os novos MacBook Pros M3 são mais rápidos e oferecem mais RAM, mas os modelos M2 Pro ainda oferecem uma excelente combinação de velocidade e eficiência, especialmente por esse preço.

Se você deseja adicionar controles de voz e alguma programação básica para outros dispositivos e ferramentas tradicionais, Plugue inteligente de energia e medidor de energia da Eve Ganhe um desconto raro Na Amazon. No momento, você pode obter o plug por US$ 34,19 (cerca de US$ 5) ao juntar o cupom na página, que representa cerca de US$ 5 de desconto no mínimo histórico que vimos brevemente em janeiro.

Como um dispositivo relevante, o plugue inteligente Eve fácil de usar funciona com uma ampla variedade de plataformas domésticas inteligentes, incluindo Amazon Alexa, Google Assistant e até Apple Home. Ele fornece o monitoramento de energia mais detalhado de todos os plugues que testamos, permitindo detalhar o custo estimado de uso do seu dispositivo por semana, dia e até hora. O aplicativo complementar de Eve também fornece uma variedade de registros e gráficos mais detalhados para que você possa rastrear facilmente seu consumo e custos totais, o que pode ajudar muito a economizar dinheiro em suas contas de energia ao longo do tempo.

