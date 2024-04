O voto de neutralidade da rede da FCC afeta a velocidade da sua internet: explicamos

O que é neutralidade da rede? A neutralidade da rede é a ideia de que os provedores de Internet devem tratar todos os dados que transmitem de forma igual. Enciclopédia Britânica

A Comissão Federal de Comunicações votou na quinta-feira para restabelecer as regras revogadas em 2017 que teriam evitado que os provedores de serviços de Internet interrompessem a velocidade da sua Internet.

Uma votação de 3 a 2 no partido político restaurará a neutralidade da rede – uma política que garante que seu ISP não bloqueie ou reduza a velocidade do tráfego legal, ou cobre extra para entregar algum conteúdo mais rapidamente.

A comissão votou em Outubro por 3-2 a favor de uma proposta que restabeleceria as regras de neutralidade da rede e mais uma vez lhe daria supervisão regulatória da Internet de banda larga, que foi revogada pelo ex-presidente Donald Trump.

A FCC disse que também está usando sua nova autoridade para ordenar que as divisões americanas da China Telecom, China Unicom e China Mobile parem os serviços de acesso à Internet de banda larga nos EUA, segundo a Reuters.

A Reuters informou que as companhias aéreas chinesas devem interromper o serviço dentro de 60 dias a partir da data efetiva do pedido.

A Reuters disse que a presidente da FCC, Jessica Rosenworcel, observou que a Comissão havia tomado medidas semelhantes contra empresas de telecomunicações chinesas no passado, usando a autoridade existente.

O que os comissários da FCC disseram antes da votação?

A pandemia – e a forma como os consumidores têm utilizado a Internet para a escola, o trabalho e os cuidados de saúde – deixou claro que para se ligarem ao mundo, isso deve ser feito através da conectividade de banda larga, disse Rosenworcel na quinta-feira durante os seus comentários antes da votação.

“Está ficando claro que não importa quem você seja ou onde viva, você precisa de banda larga para ter chances justas de sucesso na era digital”, disse ela. . A banda larga tornou-se agora um serviço essencial e os serviços essenciais são aqueles em que confiamos em todos os aspectos da vida moderna para alguma supervisão básica.

Os colegas comissários da FCC, Jeffrey Starks e Anna M. Gomez, votaram com Rosenworcel para aprovar a regra.

“Alguns, sem dúvida, alegarão que tudo isto é um esquema governamental para controlar a Internet”, disse Starks nas suas observações. “Mas sejamos realistas, trata-se de capacitar os consumidores para controlar a forma como utilizam a Internet com a garantia do fornecedor de serviços”. Não obstrui ou prioriza determinados conteúdos.”

Gomez, que também repetiu as suas observações em espanhol, disse que a medida proporcionaria protecção a todos os consumidores, “mas especialmente às comunidades que historicamente foram deixadas no lado errado da exclusão digital”.

Os comissários da FCC, Brendan Carr e Nathan Symington, deram votos divergentes.

Nas suas observações antes da votação, Carr disse que a Internet floresceu na América “na ausência” de regulamentação por parte do governo.

Carr questionou se os provedores de serviços de Internet (ISPs) continuariam a investir com a nova regra, dizendo que os investimentos em banda larga desaceleraram depois de 2015 e aumentaram novamente em 2017, após a revogação.

“Estou confiante de que consertaremos esta situação e estou confiante de que os tribunais irão anular esta tomada ilegal de poder”, disse Carr.

A neutralidade da rede tem sido uma prioridade para Biden

Trazer de volta as regras tem sido o foco do presidente Joe Biden, que assinou uma ordem executiva em julho de 2021 instando a FCC a restaurar as regras de neutralidade da rede implementadas pelo presidente Barack Obama, de acordo com a Reuters.

Os democratas não conseguiram fazer essas mudanças durante o período em que não tinham maioria na FCC de cinco membros, mas esse equilíbrio mudou em outubro, disse a Reuters.

Durante a administração Trump, o comité argumentou que as regras de neutralidade da rede desencorajavam a inovação e desencorajavam os ISPs de colocar dinheiro na rede.

O que é neutralidade da rede?

A neutralidade da rede é a crença de que um fornecedor de serviços de Internet, ou ISP, deve dar a todos os consumidores acesso justo e igualitário a conteúdos e aplicações legais. Os prestadores de serviços não devem favorecer alguns ou proibir outros. Eles também não deveriam cobrar dos provedores de conteúdo para entregar seu conteúdo mais rapidamente em “vias rápidas” e desacelerar intencionalmente o conteúdo dos provedores de conteúdo que competem com os ISPs.

Anos atrás, esta questão polêmica até deu origem a um arquivo Segmento popular No programa “Last Week Tonight” de John Oliver, ele pediu às pessoas que visitassem o site da FCC para expressar suas opiniões sobre o assunto, o que gerou milhões de comentários.

Quando a neutralidade da rede foi abolida?

A neutralidade da rede foi revogada em dezembro de 2017.

então O presidente da FCC, Ajit Pai, disse que a revogação ajudaria À medida que mais americanos obtiverem acesso à Internet de alta velocidade, as empresas gastarão mais na construção de redes “sem o fardo de uma regulamentação rigorosa”, e isso criará empregos.

Prós e contras líquidos da neutralidade

A FCC afirma que há uma série de benefícios para os consumidores – a abertura estabelece regras básicas para os ISPs não bloquearem conteúdo legal, acelerarem velocidades e criarem “vias rápidas” para pessoas que podem pagar por isso.

A reclassificação da banda larga do Título II da FCC permite que a FCC aplique padrões de segurança cibernética e exigirá que os ISPs notifiquem a FCC e os consumidores sobre interrupções na Internet.

Defensores e especialistas também dizem que a neutralidade da rede é positiva para os consumidores.

Nancy LeMond, vice-presidente executiva da AARP e diretora de defesa e engajamento, aplaudiu a decisão de quinta-feira. “A regra protegerá os consumidores online, ajudando a prevenir fraudes e fraudes online, ao mesmo tempo que protege a privacidade e o acesso ao conteúdo”, disse ela em comunicado por e-mail.

A neutralidade da rede protege os consumidores dos ISPs que controlam o que você vê, disse Chris Lewis, presidente e CEO da Public Knowledge, anteriormente ao USA TODAY. “A banda larga é uma ferramenta de comunicação essencial, por isso precisamos que as regras sejam justas.”

As regras de neutralidade da rede podem afetar os preços?

talvez.

Lewis dá o exemplo dos serviços de streaming, que criam seus próprios sites e aplicativos para acessar a Internet e chegar ao consumidor. Embora estes sites já paguem pelo acesso à Internet, os fornecedores de banda larga querem cobrar taxas de utilização adicionais que são repassadas aos consumidores, disse ele.

“Com a neutralidade da rede, essas taxas são proibidas. As economias são indiretas, mas são reais”, afirmou.

A neutralidade da rede é importante para a infraestrutura da Internet?

Mallory Knodel, diretor de tecnologia do Centro para Democracia e Tecnologia, disse ao USA TODAY que os fios de rede de banda larga antigos precisam ser substituídos e que os ISPs não têm feito um bom trabalho na manutenção ou construção de infraestrutura de maneira equitativa.

Isto levou a um “efeito estrada de terra”, onde os assinantes de baixa renda acabam com tráfego não prioritário ou internet ineficaz, disse ela.

Com a infraestrutura de banda larga precisando de muito trabalho, a neutralidade da rede pode ajudar?

“Apenas abstratamente”, disse Knodel. “Se a neutralidade da rede impede os lucros do tratamento preferencial e da inovação na modelação do tráfego, então talvez se siga que irão concentrar esforços noutros domínios, nomeadamente na manutenção e construção fora da rede. Em qualquer caso, esta última traz benefícios muito maiores para os consumidores.”

O argumento contra a neutralidade da rede

A Computer and Communications Industry Association, cujos membros incluem Amazon, Apple, Alphabet e MetaPlatforms, apoia a neutralidade da rede e já disse que a política “deveria ser restabelecida para preservar o acesso aberto à Internet”, segundo a Reuters.

Enquanto isso, a USTelecom, cujos membros incluem AT&T e Verizon, disse que restaurar a neutralidade da rede é “uma distração regulatória completamente contraproducente, desnecessária e anticonsumidor”.

Em 2018, a Verizon foi acusada de limitar dados ilimitados ao condado de Santa Clara durante os incêndios florestais em Mendocino, prejudicando a sua capacidade de coordenação até atualizar para um plano de serviço mais caro. Isso levou a uma ação judicial descrevendo os efeitos da revogação das regras de neutralidade da rede pela FCC.

Na época, um porta-voz da Verizon disse ao USA TODAY que o problema não estava relacionado às ações do tribunal de neutralidade da rede, mas devido a um erro de atendimento ao cliente, e que a Verizon tinha a prática de remover limites de dados durante situações de emergência.

Doze estados têm leis ou regulamentos de neutralidade da rede, apesar da decisão de 2017 de retirar a exigência a nível federal, informou a Reuters. Os grupos industriais abandonaram as contestações legais a esses requisitos estaduais em maio de 2022.

