Apple anuncia evento ‘Let Loose’ em 7 de maio em meio a rumores de novos iPads

A Apple anunciou que realizará um evento especial na terça-feira, 7 de maio, às 7h PT (10h ET), com uma transmissão ao vivo que estará disponível em Apple.com e no YouTube como de costume. O convite do evento traz o slogan “Let Loose” e mostra uma representação artística do Apple Pencil, indicando que os iPads serão o foco do evento. Inscreva-se no canal MacRumors no YouTube para mais…