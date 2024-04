Mulher de verdade 'Bebê Rena' afirma que 'Richard Judd está me seguindo'

Netflix

Bebê rena Você conquistou o mundo de assalto. O drama da Netflix sobre uma perseguidora e sua vítima foi assistido mais de 13 milhões de vezes desde seu lançamento, há duas semanas, e está em primeiro lugar nas paradas de streaming em mais de 30 países, incluindo Reino Unido e EUA.

Isso inevitavelmente gerou muita especulação online sobre as verdadeiras identidades de alguns dos personagens que receberam nomes fictícios no programa, enquanto Richard Judd – que escreveu o programa baseado em sua experiência anterior de perseguição e interpreta o protagonista principal Donnie – pediu às pessoas que não Para tentar descobrir quem realmente são as pessoas, a mulher identificada como a verdadeira ‘Martha’ agora se pronunciou para dizer que recebeu ameaças de morte e abusos por parte dos apoiadores de Gadd.

A mulher que Correio diário Ela disse ao jornal que deu entrevista sem revelar seu nome Ela acredita que Gad está “intimidando uma mulher mais velha por fama e fortuna”. Ela foi citada dizendo: “Ele usa Bebê rena Para me seguir agora. Eu sou a vítima. Ele escreveu um programa sangrento sobre mim.

A mulher, que negou ao jornal estar perseguindo Gad, acusou-o de sofrer de “síndrome do personagem principal” e contestou aspectos do drama:

“Nunca tive um brinquedinho de rena e também não teria nenhuma conversa com Richard Judd sobre o brinquedo de infância.”

Gad revelou que, há mais de quatro anos e meio, há uma década, recebeu 41.071 e-mails, 744 tweets e mensagens totalizando 106 páginas e 350 horas de mensagens de voz de uma senhora idosa, interpretada por Jessica Gunning no programa de sucesso. A mulher disse:

“Parece comigo depois de colocar quatro pedras durante o bloqueio, mas na verdade não sou feio.”

Tanto Gad quanto Gunning pediram aos espectadores que não tentassem adivinhar as identidades das pessoas no filme Bebê rena“Esse não é o objetivo do show”, escreveu Gad no Instagram.