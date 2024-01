O RUF Rt 12 Coupe é um lobo vestido como uma ovelha muito agressiva

As pessoas sempre dizem que um Porsche 911 é a escolha fácil, que os 911 estão por toda parte e, se você comprar um, será apenas mais um cara do 911. Mas eu acredito fortemente que se você estiver não Cara do Porsche 911, você ainda não dirigiu um.

O RT12 parece um 911 e, até certo ponto, é. (Se você ainda não é usuário do Porsche 911 e precisa de um pouco de orientação seguindo todos os números e nomes que estou prestes a lhe dar, dê uma olhada esse E esse.)

A RUF apareceu pela primeira vez no RT12 no início da geração 997 do Porsche 911, que chegou depois do 996 e durou de 2004 a 2011. Já que as novas gerações de carros esportivos geralmente começam com versões básicas e vão se tornando mais radicais com o passar dos anos. , não havia motor 997 turbo de 500 cv naqueles primeiros anos. O RT12 oferecia uma carroceria estilo 997 com uma versão de 650 cavalos do motor 996 Turbo, tornando-o um semi-997 Turbo para quem não queria esperar.

Mas não foi apenas um 997 Turbo antigo. A RUF personaliza e constrói os carros, o que significa que peças-chave do RT12 – como os painéis da carroceria e a transmissão – são da própria RUF. O manual de seis velocidades RT12 é imponente e automatizado, e seu nariz afunda profundamente no solo. Vi o RT12 pela primeira vez em um showroom cheio de Porsches, e sua borda frontal parecia mais baixa do que a de um 911 GT2 RS azul claro próximo.

O RT12 que dirigi custa cerca de US $ 300.000 novo e tem manual de seis marchas RUF, tração nas quatro rodas, freios de carbono-cerâmica, levantamento hidráulico do nariz e muito mais. Disseram-me que excede os 650 cavalos de potência declarados e acredito nisso.

O showroom que o vende, HCC Speciality Cars, me contou como a situação estava ruim antes de eu dirigi-lo: a embreagem está pesada, o carro quer ser dirigido em altas velocidades em vez de baixas, e quer ser abastecido com muita gasolina para entrar. primeira marcha.

Achei mais amigável do que o esperado. Ele se comportou bem em baixas velocidades e, quando entrei no carro, tinha aquela sensação clássica do 911: bastante espaço para a cabeça, para as pernas e para o corpo, com a experiência de direção e a linha de visão focadas em mim, o motorista. O carro me cobriu tão bem que até esqueci o quão baixo ele era; Parecia natural e, com usos esporádicos da função de elevação do nariz, nunca houve arranhões.

O câmbio é entalhado e aparafusado em cada marcha como uma peça de maquinaria pesada, mas transitável. o Obrigado, obrigado Era satisfatório a cada turno, e o carro podia recuar ou avançar ao meu comando.

Os carros turboalimentados costumam ter uma coisa notável chamada turbo lag, onde, depois que o carro é preso ao chão, ele espera que as turbinas liguem antes de obter energia extra. Nunca entendi reclamações sobre turbo lag, e especialmente não entendo isso neste carro – quando o impulso entrou em ação, o carro deu uma guinada para frente. Parecia que estávamos indo para o espaço juntos.

Minha única reclamação sobre o RT12 é menor: o elevador do nariz cai automaticamente a 20 mph em vez de um pouco mais alto, o que significa que quando você está dirigindo pela vizinhança, muitas vezes você precisa usar o elevador várias vezes para passar pelas mudanças de elevação, em vez de continuando assim. Mas isso é algo com o qual você se acostuma com o tempo. Eu me acostumei depois de cerca de 10 minutos.

Hoje em dia, a RUF está entre empresas como RWB e Singer Vehicle Design no mundo das famosas empresas adjacentes à Porsche. A empresa oferece personalização extrema, e um de seus representantes, Mark Pfeiffer, me disse que apenas cerca de 60 carros da linha RT12 foram construídos. Mas a RUF nem sempre esteve no negócio da Porsche.

A empresa começou como um posto de gasolina em uma cidade rural alemã chamada Pfaffenhausen em 1939, dirigida por um homem chamado Alois Ruff Sr. e sua família. Sua neta, Aloisa Ruff, contou recentemente a história da empresa Direção do motor.

Alois Ruf Sr. construiu um ônibus para transportar os moradores de Pfaffenhausen para as principais cidades e, um dia, um Porsche 356 passou, disse ela. Alois Ruf Jr., pai de Aloisa, era uma criança na época e era obcecado pela velocidade dos carros.

O carro 356 perdeu o controle e bateu, então Aloisa disse que seu pai e seu avô levaram o motorista ao hospital. O motorista estava bem e eles se ofereceram para comprar o carro destruído para consertá-lo. Ele concordou, e isso colocou Rove no caminho da Porsche.

Naturalmente, o sucessor do 356 foi o 911.

Em 1977, a RUF estava modificando um turbo da era 930 para fornecer mais potência e, em 1987, a empresa teve um sucesso. Ele veio com um carro apelidado de “Yellowbird”, que na verdade era chamado de RUF CTR. A taxa de cliques apareceu Revista Estrada e PistaO tiroteio em alta velocidade daquele ano, que ocorreu na pista de testes alemã de 25 quilômetros da Volkswagen em Ehra-Lessien.

As imagens do teste são chuvosas e sombrias e mostram supercarros famosos como a Ferrari Testarossa e o Lamborghini Countach. Entre eles, está um carro pequeno que parece um Porsche 911 e um pato de borracha. Aquele patinho atingiu velocidades de 340 quilômetros por hora, vencendo o concurso “O carro mais rápido do mundo” da revista e conseguindo uma matéria de capa sobre ele.

O pássaro amarelo tinha Emblema RUF e número RUF VIN Porque a Alemanha adotou a empresa como fabricante, o que significou que durante algum tempo foi o carro de produção mais rápido do mundo. Depois que o carro atingiu a velocidade de 340 quilômetros por hora, o grupo Frente Revolucionária Unida disse Caminho da estrada: “Podemos fazê-lo andar mais rápido, mas não faz muito sentido um carro andar mais rápido na estrada.”

Pfeiffer me disse que o objetivo da RUF era ser “um lobo em pele de cordeiro”, e foi. Para todos ao meu redor, eu dirigia um Porsche 911 normal, não um RT12. Mas para quem sabia, foi especial.

O RT12 é um supercarro mais caro para quando você não quer a atenção e o cansaço que acompanham um supercarro mais caro – e às vezes é o supercarro perfeito para dirigir.



