Xbox, Nintendo ou PlayStation: isso ainda importa?

O jogo favorito do meu filho é Minecraft.

Ele joga onde pode. No telefone, no tablet, no PlayStation, no Xbox do pai. Ele assiste vídeos do Minecraft no YouTube e usa um aplicativo não oficial para criar e compartilhar skins e mods.

Ele não se importa com quem é o dono do jogo (a Microsoft comprou o estúdio Mojang em 2014) e não tem fidelidade à marca de um dispositivo específico – sua preferência é qualquer dispositivo ao seu alcance.

Ele tem 12 anos e é contra isso que os gigantes dos jogos estão enfrentando: uma geração de jovens jogadores que não acreditam no hype.

Esta noite, a Microsoft publicou uma atualização indicando que está começando, com muita cautela, a responder.

O chefe do Xbox, Phil Spencer, disse que quatro videogames – que a empresa teve o cuidado de não nomear – serão abertos a plataformas alternativas pela primeira vez.

Ele deu algumas pistas: todos eles são dirigidos pela comunidade, têm mais de um ano e não incluem Starfield ou Indiana Jones.

Esta parece ser uma mudança de tom para a Microsoft, que há muito favorece a exclusividade para sua plataforma Xbox e serviço de assinatura Games Pass.

Durante a polêmica aquisição da grande fabricante de jogos Activision Blizzard, uma das principais objeções à rival Sony era que ela poderia lançar sucessos como Call of Duty, que é jogado por milhões de pessoas em consoles exclusivos PlayStation e Xbox. A Microsoft foi forçada a prometer que não faria isso durante pelo menos 10 anos.

O Sr. Spencer insistiu esta noite que os últimos quatro jogos não significaram uma mudança fundamental na estratégia de jogos da empresa. READ Android 14 QPR2 Beta 3 lançado para dispositivos Pixel

Mas então ele acrescentou: “Tenho uma crença fundamental de que nos próximos cinco a 10 anos, os jogos exclusivos, limitados a uma única peça de hardware, se tornarão uma parte cada vez menor da indústria de jogos”.

O Xbox não está apenas gostando da ideia, mas também houve reclamações semelhantes da Sony. Em uma recente teleconferência de resultados, o presidente interino de jogos, Hiroki Totoki, disse que deseja colocar mais jogos de PlayStation em outras plataformas.

Mas, como a Microsoft, ele não mencionou nenhum jogo específico ou plataforma específica. Ele provavelmente quis dizer que a empresa continuaria com o status quo de colocar jogos de PlayStation no PC vários meses ou mesmo anos após seu lançamento.

Enquanto isso, a Nintendo tende a manter seus jogos para si.

A ideia de transformar qualquer dispositivo com tela em seu console de negócios é bem simples, pensando bem. Por que passar pelo processo de construção e venda de hardware caro e demorado quando tantas pessoas já possuem computadores de alto desempenho, na forma de seus telefones?

Por que limitar o acesso aos seus jogos mais vendidos quando há um grande público com dispositivos alternativos que também deseja comprar, jogar e pagar por extras no jogo?

Os analistas da Ampere estimaram que em 2023 houve um total de cerca de 46,5 milhões de consoles vendidos, dos quais apenas 7,6 milhões eram consoles Xbox da Microsoft. Isso deixa cerca de 39 milhões de jogadores ainda sem receber exclusividades do Xbox, como o tão aguardado Starfield da Bethesda.

Você começa a perceber que este é um modelo de negócios antiquado, com um motivo antiquado: dinheiro. READ Resident Evil Village no iPhone 15 Pro realmente parece muito bom

“A principal razão pela qual a Microsoft tem perseguido uma estratégia multiplataforma mais progressiva com o seu conteúdo e serviços de jogos desde o início do ciclo Xbox One é que ela não foi capaz de aproveitar o sucesso relativo da era Xbox 360 e obter participação de mercado da Sony. ” e, por fim, a Nintendo após o lançamento do Switch, afirma o analista Piers Harding-Rolls da Ampere.

Além disso, a Microsoft estava ocupada construindo estúdios de jogos de sucesso por grandes somas de dinheiro – numa época em que fazer jogos já era um negócio caro.

Tem havido alguma especulação de que a Microsoft pode estar se preparando para se retirar completamente do mercado de hardware, abandonando totalmente o console Xbox, mas Harding-Rolls não acredita que algo dramático esteja no horizonte.

“A Ampere não espera que a Microsoft saia do negócio de consoles de jogos no médio prazo, pois isso deixaria uma lacuna significativa em suas receitas de jogos”, acrescentou.

Na verdade, a chefe do Xbox, Sarah Bond, provocou a ideia de um hardware totalmente novo em um podcast lançado pela Microsoft na quinta-feira.

“Estamos realmente focados em dar o maior salto tecnológico que você já viu em uma geração de dispositivos”, disse ela.

Infelizmente, o seu palpite sobre isso neste momento é tão bom quanto o nosso, embora os rumores tendam a exagerar que poderia ser algum tipo de dispositivo portátil, projetado para competir com o enorme sucesso do Nintendo Switch.

De qualquer forma, Darren Edwards, do site de notícias de jogos TheXboxHub, resume bem: “Não é um cenário apocalíptico para o Xbox”.

Quanto aos jogos em si, o portal preferido da Microsoft é o Games Pass. Por £ 12,99 por mês, oferece acesso ilimitado a centenas de títulos. READ Tela de estúdio da Apple tem 64 GB de armazenamento e processador iPhone 11

A empresa ficou muito quieta por um tempo em relação ao número de assinantes, mas esta noite revelou que atingiu 34 milhões. Foi lançado em 2017 com a ambição de atingir 100 metros até 2030, uma meta que permanece indefinida, faltando seis anos.

Mas ainda é uma boa notícia para quem cria jogos no Games Pass, como a editora britânica No More Robots.

“Queremos o maior número possível de pessoas no Game Pass, porque isso naturalmente leva a que mais pessoas joguem nossos títulos, o que é especialmente útil para títulos multijogador que exigem um número maior de jogadores para manter a comunidade viva”, disse o diretor Mike Rose.

Nem é preciso dizer que também há muitos proprietários de Xbox que se sentem confortáveis ​​nas redes sociais no momento. Muitos sentiram que o anúncio foi uma surpresa após dias de antecipação e certamente levantou mais perguntas do que respostas. Mas pelo menos a mensagem foi mais comercial do que apenas colocar fogo no console.