Os preços do Apple Vision Pro no eBay me deixam triste

Paguei muito dinheiro pelo privilégio de adquirir o novo Apple Vision Pro em fevereiro. No geral, com entradas ópticas e impostos, financiei pouco mais de US$ 3.900 pela versão de 256 GB do fone de ouvido. Há cerca de um dia, cometi um erro com o qual tenho certeza que muitos dos primeiros usuários estão familiarizados: pesquisei o preço de venda no eBay.