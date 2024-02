A atualização do Xbox Business confirma quatro exclusividades multiplataforma e revela a data de aprovação do Diablo 4

O Xbox revelou hoje sua “visão do futuro” em Podcast com os CEOs Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Bottique fizeram o possível para esclarecer o caminho futuro da plataforma em meio a relatos de planos para adotar uma estratégia de publicação de terceiros.

Uma atualização comercial confirmou que quatro jogos serão lançados em outras plataformas, embora o Xbox não tenha fornecido detalhes adicionais. Também revelou os planos do Xbox para os jogos da Activision Blizzard no Game Pass, ao mesmo tempo em que provocava o “maior salto técnico que você já viu em uma geração de hardware” para o próximo console.

Aqui está tudo o que foi anunciado.

Xbox revela seus planos para PS5 e muito mais.

A maior novidade foi a confirmação do Xbox de que quatro jogos seriam de fato multiplataforma. Spencer se recusou a nomear os jogos, dizendo apenas: “As equipes que estão construindo esses jogos anunciaram planos não muito distantes. Como sabemos, as equipes de jogos colocam muita energia em seus anúncios e parceiros. Portanto, não faço isso.” “Quero tirar alguma coisa dessas equipes, então não vou falar especificamente sobre os títulos, mas acho que quando forem lançados fará sentido.”

Questionado se Indiana Jones e Starfield estariam entre os jogos que serão realizados em múltiplas plataformas, Spencer disse: “Eles não estão”. Quanto aos quatro jogos que serão lançados em múltiplas plataformas, A beira Os relatórios indicam que serão Hi-Fi Rush, Pentágono, Sea of ​​​​Thieves e Grounded.

o Compartilhamento do Xbox Wire “Para garantir o sucesso a longo prazo do Xbox e da indústria como um todo, devemos continuar a evoluir. Hoje anunciamos que expandiremos as comunidades que alcançamos: estamos atualmente no processo de trazer quatro jogos do Xbox para outras plataformas.” .Estes são títulos que estão disponíveis para jogadores de Xbox há um ano “no mínimo, incluindo joias escondidas que valem a pena experimentar de forma mais ampla e jogos de serviço ao vivo cujas comunidades se beneficiariam se recebessem mais jogadores. Compartilharemos mais detalhes sobre esses títulos breve.”

Diablo 4 está chegando ao Game Pass

A atualização também confirmou que Diablo 4 chegará ao Game Pass em 28 de março, e isso será “apenas o começo” para os jogos da Activision Blizzard no serviço. Os fãs estão esperando a chegada da Activision Blizzard ao Game Pass desde que o acordo foi fechado no ano passado, e Spencer atribuiu o atraso a “desafios regulatórios”.

O Xbox também reiterou seu compromisso com o serviço, dizendo que “o Game Pass permanecerá disponível apenas nas plataformas Xbox e todos os jogos originais estarão disponíveis no primeiro dia”.

Possui todas as franquias de videogame Xbox após aquisição pela Activision Blizzard

No que diz respeito aos consoles, o Xbox confirmou que está trabalhando em um console de próxima geração e que será “o maior salto técnico que você já viu em uma geração de hardware”. Também parece estar lançando novos dispositivos para este feriado.

“O Xbox também continuará a ser uma experiência importante para jogadores e desenvolvedores de jogos lançarem jogos com um roteiro de hardware plurianual robusto e inovador, incluindo mais opções de console e controladores para você neste feriado”, tuitou o Xbox.

Os rumores incluem um dispositivo portátil dedicado semelhante ao Steam Deck, bem como um Xbox somente digital.

O Xbox também continuará a ser uma experiência líder para jogadores e desenvolvedores de jogos lançarem jogos com um roteiro de hardware plurianual robusto e inovador, incluindo mais consoles e opções de console para você neste feriado. -Xbox (@Xbox) 15 de fevereiro de 2024

Rumores sobre os planos do Xbox circulam há mais de um mês, com rumores de que Hi-Fi Rush, Sea of ​​​​Thieves, Pentiment e Starfield estão indo para plataformas diferentes em vários pontos. Os relatórios acenderam um debate sobre o valor dos exclusivos dentro da comunidade de jogos, com os fãs debatendo o caminho futuro do Xbox, que ficou atrás de seus concorrentes em termos de vendas e lançamentos para esta geração.

Em uma reunião com funcionários do Xbox, Spencer reiterou que o Xbox continuaria a desenvolver hardware, buscando dissipar as preocupações de que a Microsoft estava planejando sair completamente do negócio de consoles. Enquanto isso, Bond reiterou o desejo da Microsoft de “transformar cada tela em um Xbox”.

Fique ligado para mais análises dos anúncios do Xbox no IGN, incluindo um episódio especial do Podcast Unlocked e muito mais.

Kat Bailey é diretora de notícias do IGN e co-apresentadora do Nintendo Voice Chat. Você tem algum conselho? Envie a ela uma mensagem direta em @the_katbot.