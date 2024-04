O evento “Let Loose” da Apple para o iPad também incluirá um evento especial em Londres

A Apple tem um evento especial agendado para 7 de maio, durante o qual se espera “liberar” e lançar grandes mudanças na linha de iPads. Num desenvolvimento interessante, parece que haverá um evento de acompanhamento realizado pela Apple em Londres naquele dia também.

Evento da Apple em Londres?

Em sua cobertura do anúncio do evento da Apple há alguns dias, ela disse independente Essas informações incluíam:

A Apple transmitirá o lançamento como um vídeo ao vivo para todo o mundo, mas será acompanhado por um evento em Londres, o que pode explicar o lançamento incomumente precoce. A empresa quase realizou sua festa de lançamento em sua sede na Califórnia, e realizá-la no Reino Unido representa uma ruptura com a tradição.

Nos tópicos, Joe Rossignol diz Ele “confirmou que a Apple realizará um encontro de vários dias de jornalistas/bloggers/criadores de conteúdo de mídia social populares em Londres” para o evento “Let Loose” em 7 de maio.

“Haverá participantes de vários países da Europa e até da Austrália. Acredito que será realizado na Apple Battersea, e haverá tempo para treinamento prático sobre os novos produtos.

O evento em Londres será, obviamente, apenas para convidados e não será aberto ao público.

Pegue 9to5Mac

Para o evento “Scary Fast” em outubro, focado em Macs, a Apple não realizou um evento presencial em Cupertino. No entanto, convidou a imprensa e influenciadores para algumas cidades ao redor do mundo para assistir a um vídeo do evento e experimentar os produtos.

Isso é provavelmente o que acontecerá no evento Let Loose do próximo mês, mas desta vez também com um encontro presencial em Londres. Isso também pode ser parte da razão por trás do estranho horário do evento às 7h PT/10h ET, que é 15h ET em Londres.

Mais do que qualquer outra coisa, isso pode ser um sinal de que o Vision Pro está prestes a fazer sua estreia fora dos EUA. Durante o evento, também esperamos o lançamento de um novo iPad Pro, iPad Air, Magic Keyboard e Apple Pencil.

vamos ver! Falta pouco mais de uma semana para a hora oficial da separação…

