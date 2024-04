A tela de seleção de personagens da Cidade dos Lobos foi revelada na demo

Voltar aos títulos originais























Nos últimos 25 anos, a série Fatal Fury permaneceu essencialmente adormecida nos cofres da SNK, mas agora o Coyote está finalmente pronto para fazer um grande retorno.











Evo Japan 2024 marca a primeira vez que Fatal Fury: City of the Wolves será jogável para o público na forma de uma demo limitada, que também revelou como é a tela de seleção de personagens atualmente, e é um pouco diferente do que você imagina. esperar. Geralmente esperamos.



















Em vez dos habituais quadrados/retângulos contendo retratos, a tela de seleção da Cidade dos Lobos apresenta os cinco lutadores disponíveis: Terry Bogard, Rock Howard, Hotaru Futaba, Tizoc e o novato Preecha, alinhados um ao lado do outro com seus corpos inteiros. foto.





Depois de escolher os lados do console e do palco, os jogadores aparentemente só precisam mover-se para a esquerda ou para a direita para mover-se entre os personagens, pois imagens maiores e mais detalhadas e seus nomes aparecerão após destacá-los por um segundo.





Ao selecionar um lutador, os jogadores podem então selecionar a cor e qual terço de sua barra de vida o sistema SPG ativará para obter uma série de benefícios adicionais.





Isso pode parecer um pouco pouco ortodoxo em comparação com a maioria dos lutadores modernos, mas CotW parece ser uma referência aos três primeiros jogos Fatal Fury.





É certo que a tela de seleção de personagens de City parece que falta algo além da forma dinâmica com que seus lutadores são colocados em Fatal Fury 3.





No entanto, a aparência da tela agora não é a que será na versão final, já que esta é apenas uma demo de cinco caracteres e ainda falta cerca de um ano para o lançamento.













Clique nas imagens para versões maiores





Você pode conferir como a primeira demo de City of the Wolves se compara aos três primeiros jogos Fatal Fury, bem como ao mais recente em Garou: Mark of the Wolves em nossa galeria.





Não é a única nova tela definida que vimos pela primeira vez, com a estreia de Hunter X Hunter: Nen Impact, bem como alguma jogabilidade para Evo Japan.





Também esperamos receber mais anúncios sobre Fatal Fury: City of the Wolves mais tarde esta noite, quando as finais de The King of Fighters 15 terminarem, e você pode encontrar outras revelações que provavelmente veremos fora de Evo neste fim de semana aqui.