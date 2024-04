Recapitulação do Browns NFL Draft: conclusões e análises sobre as escolhas e o processo de Cleveland

O Cleveland Browns entrou neste draft de olho no futuro e fortalecendo as vagas nas quais já haviam investido pesadamente. Eles não saíram desta posição. E em seu rascunho abreviado de dois dias, eles não se mexeram.

Pela primeira vez em seus cinco draft como gerente geral, Andrew Berry não fez nenhuma troca. Perry considerou que Brown estava no lugar certo para fazer o draft para o futuro e não se sentiu pressionado a tomar uma atitude ou atender a uma necessidade imediata. Os tackles defensivos são difíceis de encontrar, então Perry começou e terminou o draft com eles. Os Browns adoram colecionar atacantes e sabem que seus melhores jogadores não jogarão para sempre, então adicionaram Zach Zinter ao grupo.

O defensivo Mike Hall Jr. é natural de Cleveland e vive um sonho, mas os Browns não escolheram Hall por causa da geografia ou da familiaridade. Eles acreditam que ele é uma ótima opção para a defesa de Jim Schwartz e é atlético o suficiente para ser um pass rusher perturbador nos próximos anos. No jogo Ohio State-Michigan em novembro, Hall sofreu uma queda estranha sobre Zinter que deixou Zinter sofrendo uma fratura na tíbia e na fíbula. Agora, Zinter e Hall são companheiros de equipe. Os Browns veem Zinter como um atacante forte, inteligente e atlético que será o titular do futuro.

“A paixão e energia de Mike e a presença constante de Zach (aumentarão) nosso vestiário”, disse Berry. “Estou ansioso para vê-los colocar isso em prática no campo de treinamento.”

Berry disse que os Browns exploraram as negociações no último dia do draft, mas os Browns optaram por não adicionar escolhas e escolhas extras em grande parte porque sua equipe de 2024 está principalmente lá – e eles gostam disso. Eles terminaram o draft no sábado selecionando o wide receiver Jamari Thrash na quinta rodada, o linebacker Nathaniel Watson na sexta rodada e dois jogadores na sétima rodada: o cornerback Myles Harden e o defensive tackle Juwan Briggs.

Thrush poderia entrar nos planos de longo prazo da equipe se conseguir quebrar a abordagem que fez durante sua carreira universitária, e Watson poderia ter um caminho direto para se tornar unidades de equipes especiais dos Browns nesta temporada. Watson liderou a SEC em sacks and tackles no outono passado, mas foi preso sob suspeita de dirigir embriagado no início de 2023 e teve uma prisão criminal anterior decorrente de um acidente de corrida de arrancada quando ele estava no ensino médio. Perry disse que não comentaria como outras equipes poderiam ver Watson, mas os Browns estavam confortáveis ​​com sua personalidade.

Hall tem apenas 20 anos e nunca foi titular em tempo integral na Ohio State. Mas os Browns chegaram longe o suficiente para saber o que realmente aspiram, acreditam que Schwartz estará presente no longo prazo e aplicam o pensamento de longo prazo a cada projeto e decisão comercial que tomam ou não. O próximo passo para os Browns continua sendo transformar estabilidade, eficiência organizacional e competitividade em sucesso de longo prazo e vitórias na pós-temporada. Esta é uma meta realista, mas as chances de alcançá-la imediatamente não mudarão muito neste fim de semana.

Seleções

Rodada 2, 54: Mike Hall Jr.DT, estado de Ohio

Terceira rodada, 85: Zach ZinterMichigan, Michigan

Rodada 5, 156: Jamari ThrashWR, Louisville

Rodada 6 nº 206: Nathaniel WatsonLB, Mississipi

Sétima rodada nº 227: Milhas HardenCB, Dakota do Sul

Rodada 7, 243: Junho BriggsDT, Cincinnati

Escolha o melhor valor

Watson é o sexto jogador que não tem garantia de nada. Mas ele terá a oportunidade de entrar no time por meio da cobertura dos jogos, e sua combinação de tamanho, velocidade e capacidade atlética fazem dele um jogador a ser observado. Os Browns sabem que há uma chance de conseguirem uma ajudinha neste draft imediatamente, mas em Watson eles têm um jogador que liderou a SEC em tackles e sacks no outono passado. Isso é pelo menos perceptível, não é? Depois de seis anos na faculdade e uma longa espera no recrutamento, provavelmente reforçada por seu histórico de prisões, Watson chega a Cleveland com a chance de fazer seu nome – e talvez permanecer como um dos melhores linebackers. Berry disse que Watson pode eventualmente ser considerado o tipo de jogador inteligente o suficiente para sinalizar sinais defensivos.

A escolha mais surpreendente

Lixo. Chegamos aqui com um draft tão bom e parecia que os Browns também estavam chegando. Thrash não era um especialista em retorno na faculdade e, embora tenha sido produtivo no nível universitário, não possui uma única característica que se destaque como excepcional no nível da NFL. Os Browns estavam programados para aumentar seu grupo de wide receivers, mas parece que uma vez que as perspectivas dos níveis superiores desapareceram, os Browns podem ter optado por um running back, rusher ou cornerback aqui. Os Browns selecionaram Zinter em vez de um grupo de wide receivers que viram no Senior Bowl – e pelo menos alguns que foram classificados como potenciais escolhas de segunda ou terceira rodada. A equipe priorizou Zinter e o interior da linha ofensiva sobre o wide receiver neste draft.

O maior ponto de interrogação

Os Browns não acham que seu elenco seja perfeito, mas não veem muitas lacunas nem têm muitas perguntas. Eles sabiam que não teriam muito capital de risco – e consideraram que seria bom que estivessem elaborando um projeto para um ano (ou mais) no futuro. No entanto, foi difícil resistir à vontade de Perry de negociar na noite de sexta-feira e adicionar pelo menos uma escolha na quarta rodada. Não teremos nenhuma resposta real sobre se ficar com Hall e Zinter é a decisão certa por um tempo, mas por enquanto, assumiremos que os Browns realmente valorizam esses jogadores – e nunca pensamos mais do que alguns de seus novatos o fariam. Ele fez parte do elenco de 53 jogadores nesta temporada. Zinter diz que foi liberado para retornar às atividades futebolísticas e que sua lesão na perna pode tê-lo forçado ao rebaixamento em alguns lugares. Talvez os Browns acabem com um roubo de sorte.

necessidades restantes

Se você acha que 2024 depende da saúde de Deshaun Watson, Nick Chubb e dos melhores defensores do time e de seu nível salarial, você não terá muita discussão aqui. O elenco pesado dos Browns tem talento e experiência suficientes para retornar à pós-temporada, e os movimentos do time nos últimos dois anos indicam que mais jogadores veteranos serão adicionados nos próximos meses. Os Browns precisam de mais ajuda no tight end, quase não têm profundidade comprovada como linebacker e têm incerteza no corpo receptor. Mas, como provaram as adições pós-draft de Za'Darius Smith, Rodney McLeod e Shelby Harris do ano passado, Perry ainda não terminou. Os Browns em março se concentraram em manter seu time unido e adicionar alguma segurança de veterano no running back. Vimos proprietários dispostos a gastar muito para ajudar o front office a resolver o teto salarial e continuar a contratar jogadores experientes se Perry sentir que tem uma meta realista. “Em qualquer sala (situação), não sentimos que terminamos”, disse Perry.

Expectativas pós-rascunho

A negociação de Deshaun Watson – de opções, pelo menos – está finalmente concluída. Os Browns desistiram de três escolhas de primeira rodada e seis escolhas gerais nos últimos três draft, mas a escolha 123 neste draft representa o fim. Os Browns têm suas próprias escolhas nas primeiras quatro rodadas do próximo ano e têm uma janela de disputa que só permanece aberta se Watson conseguir ficar saudável e jogar bem e de forma consistente. Embora a maioria dos outros times da liga tenham acrescentado profundidade e jovens talentos que os Browns não fizeram neste fim de semana, os Browns estão preparados há muito tempo para este draft limitado. Eles trocaram escolhas neste draft por Smith e Jerry Jeudy, e gostaram principalmente do que tinham, presumindo que haveria relatórios de reabilitação saudáveis ​​​​e positivos nos próximos meses. Os Browns não queriam negociar escolhas futuras no draft no sábado, e Perry ainda receberá luz verde para adicioná-lo ao meio do elenco nos próximos meses.

(Imagem superior de Nathaniel Watson: Michael Wade/Icon Sportswire via Getty Images)