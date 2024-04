Quem é Ankur Jain? 8 pontos sobre o bilionário da tecnologia que se casou com a ex-estrela da WWE Erica Hammond | Comum

O bilionário da tecnologia Ankur Jain casou-se com a ex-estrela da WWE Erica Hammond em um luxuoso casamento egípcio realizado em frente às famosas pirâmides. As festividades pré-casamento foram extravagantes, começando com um safári de luxo de três noites por US$ 2.000 na África do Sul. O casal supostamente deu uma festa de quatro dias para 130 convidados no Egito. Mas quem é Ankur Jain?

Aqui estão 8 pontos sobre o bilionário da tecnologia Ankur Jain:

O bilionário da tecnologia Ankur Jain se casa com a ex-estrela da WWE Erica Hammond em uma extravagância egípcia (Ankur Jain no Instagram)

1. Jain se formou na Wharton Business School e concluiu seu bacharelado em Ciências e Economia.

2. Jain é o fundador e CEO da Bilt Rewards e Kairos. De acordo com seu perfil no LinkedIn, o Blits Rewards é “o primeiro grande programa de fidelidade que permite aos locatários ganhar pontos no aluguel e construir um caminho para a aquisição de uma casa própria”. Enquanto a Kairos é “uma empresa de construção de estúdios para enfrentar os maiores desafios do mundo”. Leia: O bilionário da tecnologia Ankur Jain casa-se com a ex-estrela da WWE Erica Hammond em Extravagância egípcia: jatos particulares, pirâmides.)

3. Jain também faz parte da Fundação X-Prize, “uma organização sem fins lucrativos que projeta e organiza concursos públicos destinados a incentivar o desenvolvimento tecnológico”. Ele também é membro do Conselho de Relações Exteriores do Pacífico.

4. Ele foi reconhecido por suas diversas conquistas. Por exemplo, em 2017, foi nomeado Jovem Líder Global pelo Fórum Económico Mundial. Em 2011, a revista Inc. nomeou-o Eleita a “Melhor garota de 21 anos conectada do mundo” e Jane recebeu o prêmio “30 Under 30”. Em 2012, Jain foi nomeado “30 Under 30: Solution Broker” pelo The Christian Science Monitor.

5. Anteriormente, Jain foi vice-presidente de produtos do Tinder.

6. Jayne conheceu sua esposa, Erica Hammond, na academia Rumble Boxing, favorita das celebridades, onde ela trabalhava como preparadora física.

7. O casal optou por um casamento não tradicional, que não incluía bolo de casamento, festa de casamento e nem damas de honra.

8. O casamento egípcio de Ankur Jain e Erica Hammond foi repleto de estrelas. A lista de convidados incluía Lance Bass e Michael Turchin, Robin Thicke e April Love Geary, Kevin O'Leary e Linda O'Leary, a influenciadora Serena Kerrigan, o ex-governador do Texas Rick Perry e Anita Perry, junto com Brian Kelly, e muitos políticos e políticos . Figuras empresariais proeminentes.

