Sam Altman responde a Kunal Shah do CRED, criando um vídeo dele usando uma nova ferramenta

Sam Altman responde à afirmação do vídeo de IA de Kunal Shah.

OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, lançou recentemente seu primeiro modelo de texto para vídeo baseado em IA, Sora. A empresa afirma que pode criar vídeos de até 60 segundos de duração. O desenvolvimento também foi compartilhado pelo CEO da empresa, Sam Altman, que acessou o X (antigo Twitter) e compartilhou pequenos clipes da produção de Sora.

Altman pediu a seus seguidores na plataforma que “respondam com legendas para os vídeos que gostariam de ver e começaremos a criar alguns!” Ele acrescentou que eles não deveriam “se afastar dos detalhes ou das dificuldades!” Em resposta, Kunal Shah, fundador do CRED, afirmou que queria criar um vídeo interessante usando os animais e o oceano como elementos. Ele disse: “Uma corrida de bicicleta no oceano com diferentes animais onde os atletas andam de bicicleta através de uma câmera drone”.

Poucas horas depois, o chefe da OpenAI respondeu à postagem com um vídeo. No clipe, baleias, pinguins e tartarugas podem ser vistos andando de bicicletas coloridas no oceano.

Desde que foi compartilhado, o clipe obteve 4,5 milhões de visualizações e 30 mil curtidas na plataforma.

“IA interessante e poderosa”, disse um usuário.

Outro disse: “Este vídeo é na verdade o vídeo mais impressionante do ponto de vista semântico e de sinceridade”.

Um terceiro disse: “Esta ferramenta poderosa já espalhou a magia por todo o mundo”.

Um usuário acrescentou: “Não, a tartaruga não consegue alcançar os pedais”.

“É incrível a rapidez com que estas tecnologias de IA estão a avançar… e é assustador porque não estamos preparados para a perturbação que elas trarão em breve”, disse outra pessoa.

Enquanto isso, de acordo com a OpenAI, Sora pode criar vídeos de até 60 segundos de duração que apresentam cenas altamente detalhadas, movimentos de câmera complexos e vários personagens com emoções realistas. Veja seus concorrentes.

OpenAI declarou em seu site local na rede Internet“O modelo atual tem pontos fracos. Ele pode ter dificuldade em simular com precisão a física de uma cena complexa e pode não compreender instâncias específicas de causa e efeito. Por exemplo, uma pessoa pode dar uma mordida em um biscoito, mas depois o biscoito pode não ser que Link seja uma marca de mordida.” Para garantir que a ferramenta de IA não seja usada para criar conteúdo deepfake ou outro conteúdo malicioso, a empresa está criando ferramentas para ajudar a detectar conteúdo enganoso.