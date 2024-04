Elon Musk visita a China enquanto a Tesla busca lançar tecnologia de direção autônoma

XANGAI/PEQUIM (Reuters) – O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, chegou a Pequim neste domingo para uma visita não anunciada, onde deverá se reunir com autoridades de alto escalão para discutir a implantação de seu programa completo de direção autônoma e permitir a transferência de dados para o exterior, disse uma pessoa. . Sabendo disso.

A mídia estatal chinesa informou que ele se encontrou com o primeiro-ministro Li Qiang em Pequim, onde disse a Musk que o desenvolvimento de Tesla na China poderia ser considerado um exemplo bem-sucedido de cooperação econômica e comercial entre os Estados Unidos e a China.

A fabricante de automóveis eléctricos dos EUA introduziu a condução totalmente autónoma, ou FSD, a versão mais autónoma do seu software Autopilot, há quatro anos, mas ainda não a disponibilizou na China, o seu segundo maior mercado a nível mundial, apesar do apelo dos clientes. Então.

Musk disse este mês que a Tesla poderá disponibilizar o FSD para clientes na China “muito em breve”, em resposta a uma consulta na plataforma de mídia social X.

Montadoras chinesas rivais como a Xpeng estão tentando obter vantagem sobre a Tesla lançando programas semelhantes.

A fonte disse que Musk busca obter aprovação para transferir dados coletados no país para o exterior para treinar algoritmos para suas tecnologias de direção autônoma.

Desde 2021, a Tesla armazenou todos os dados recolhidos pela sua frota chinesa em Xangai, conforme exigido pelos reguladores chineses, e não transferiu nenhum deles para os Estados Unidos.

A visita de Musk à China, noticiada pela primeira vez pela Reuters, não foi anunciada, e a pessoa falou sob condição de anonimato porque não estava autorizada a falar com a mídia. Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A emissora chinesa CCTV, em sua reportagem sobre o encontro de Musk com Li, não disse se os dois discutiram FSD ou dados.

No início do dia, uma reportagem separada transmitida pela rádio estatal disse que Li visitou o Salão do Automóvel de Pequim e comentou como o setor de veículos inteligentes de nova energia da China ganhou uma posição de liderança no mercado e que o país deveria trabalhar duro e manter suas vantagens.

Musk também se reuniu com Ren Hongbin, o funcionário do governo que dirige o Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional, organizador do Salão do Automóvel de Pequim, informou a mídia estatal.

“É bom ver os carros elétricos fazendo progresso na China. Todos os carros serão elétricos no futuro”, disse Musk em um vídeo postado nas redes sociais por um usuário da mídia estatal.

A viagem de Musk ocorreu pouco mais de uma semana depois que ele cancelou uma visita planejada à Índia para se encontrar com o primeiro-ministro Narendra Modi, citando as “responsabilidades muito pesadas” de Tesla.

A empresa disse este mês que demitiria 10% de sua força de trabalho global, pois enfrenta queda nas vendas e uma intensificação da guerra de preços para veículos elétricos liderada por marcas chinesas.

Os reguladores de segurança automotiva dos EUA disseram na sexta-feira que abriram uma investigação para saber se o recall da Tesla Inc de mais de 2 milhões de veículos norte-americanos, anunciado em dezembro para instalar novas proteções de piloto automático, foi suficiente após uma série de acidentes.

Desembarcou em Pequim

Um jato particular Gulfstream com número de cauda N272BG, registrado na Falcon Landing, empresa ligada à SpaceX e Tesla, pousou no Aeroporto Capital de Pequim no domingo às 06h03 GMT, de acordo com o aplicativo chinês de rastreamento de voos Flight Manager.

O outro avião registrado sob a Falcon Landing é o N628TS, que é o principal avião de Musk que ele usou para viajar à China em sua última viagem há cerca de um ano, quando se encontrou com autoridades do governo chinês em Pequim e visitou a fábrica da Tesla em Xangai.

A Tesla vendeu mais de 1,7 milhões de carros na China desde que entrou no mercado, há uma década, e a sua fábrica em Xangai é considerada a maior do mundo.

A visita de Musk coincide com o Salão do Automóvel de Pequim, que abriu na semana passada e termina em 4 de maio. A Tesla não tem estande no maior salão do automóvel da China, onde compareceu pela última vez em 2021.

A CEO da GM, Mary Barra, fez uma visita não anunciada ao salão no maior mercado automobilístico do mundo na sexta-feira, de acordo com duas pessoas familiarizadas com sua programação. A GM não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Também na sexta-feira, Grace Tao, vice-presidente da Tesla responsável pelas relações externas na China, postou um comentário na conta de mídia social do meio de comunicação estatal Diário do Povo, argumentando que as tecnologias de direção autônoma serão o novo motor de crescimento da indústria de carros elétricos.

Tao disse no artigo que Tesla tem liderado pesquisa e desenvolvimento de direção autônoma por meio de tecnologia de “rede neural abrangente” e dados coletados de milhões de carros nas estradas.

Com mais peões e ciclistas do que muitos outros mercados, as complexas condições de trânsito da China proporcionam mais cenários que são fundamentais para treinar algoritmos de condução autónoma a um ritmo mais rápido, de acordo com especialistas do setor.

Musk disse na semana passada que a Tesla apresentará modelos novos e mais baratos usando suas plataformas e linhas de produção de veículos elétricos existentes e apresentará um novo “táxi robô” equipado com tecnologia de direção autônoma. Ele disse em um post no X este mês que apresentaria o robotáxi em 8 de agosto.

As ações da Tesla caíram quase um terço desde o início do ano, à medida que crescem as preocupações sobre a trajetória de crescimento da fabricante de carros elétricos. Na semana passada, a Tesla relatou a primeira queda na receita trimestral desde 2020, quando a pandemia de Covid-19 desacelerou a produção e as entregas.

(Reportagem de Zhang Yan e Brenda Goh; reportagem adicional de Liz Li, Jenny Wang, Daniel Leussink e Alessandro Divigiano; edição de Jamie Freed e Sharon Singleton)