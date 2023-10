Wall Street avança à medida que os rendimentos dos títulos caem e os investidores digerem a ata da reunião do Fed

Ata da reunião do Fed mostra cautela dos legisladores

11 de outubro (Reuters) – Os principais índices de Wall Street fecharam em alta após uma sessão volátil nesta quarta-feira, com a ata da última reunião do Federal Reserve dos Estados Unidos mostrando cautela entre os legisladores, ajudando a alimentar as esperanças dos investidores de que as taxas de juros permanecerão estáveis.

As autoridades do Fed citaram as incertezas em torno da economia, dos preços do petróleo e dos mercados financeiros como apoiando “o argumento para proceder com cautela na determinação de quanto aperto adicional da política pode ser apropriado”, de acordo com a ata divulgada na quarta-feira, 19 e 20 de setembro. entrevista.

As negociações foram agitadas na quarta-feira, com todos os índices iniciando a sessão com ganhos antes de cair antes da ata da reunião e depois recuperar o terreno perdido para subir.

Combinado com os recentes movimentos nas taxas de juros e comentários pacíficos de autoridades do Fed nos últimos dias, Angelo Corkavas, estrategista-chefe de investimentos da Edward Jones, disse que a ata parece encorajadora para os investidores.

“O comunicado de hoje destaca os riscos de um aperto excessivo da política monetária e saber o que aconteceu nas últimas três semanas em termos de taxas de juros proporciona algum conforto aos investidores de que não veremos outro aumento das taxas”, disse Korkvas.

Mas ele observou que as próximas decisões do Fed levarão em conta as leituras do IPC de setembro, que estão programadas para serem divulgadas na quinta-feira, antes da abertura do mercado, já que “a dependência dos dados do Fed não desapareceu”.

Na quarta-feira anterior, dados mostraram que os preços ao produtor nos EUA subiram mais do que o esperado em setembro, em meio ao aumento dos custos dos produtos energéticos, mas as pressões inflacionárias subjacentes nas portas das fábricas continuaram a moderar-se.

O Dow Jones Industrial Average subiu 65,57 pontos, ou 0,19%, para 33.804,87, o S&P 500 subiu 18,71 pontos, ou 0,43%, para 4.376,95, e o Nasdaq Composite subiu 96,83 pontos, ou 0,43%. 0,71% para 13.659,68.

Traders trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) na cidade de Nova York, EUA, em 11 de setembro de 2023. REUTERS/Brendan McDiarmid/Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

O Índice de Energia (.SPNY) caiu 1,4% e foi o mais fraco entre os 11 principais setores industriais do S&P. O índice foi afetado por uma queda de 3,6% nas ações da Exxon Mobil depois que a empresa de produção de petróleo e gás concordou em comprar sua concorrente Pioneer Natural Resources (PXD.N) em um acordo com todas as ações no valor de US$ 59,5 bilhões. As ações da Pioneer fecharam em alta de 1,4%.

Os maiores ganhadores foram os setores sensíveis às taxas de juros, nomeadamente o imobiliário (.SPLRCR), que aumentou 2%, e os serviços públicos (.SPLRCU), que subiu 1,6% à medida que os rendimentos do Tesouro caíram.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobre títulos de referência de 10 anos caíram para o nível mais baixo em quase duas semanas, com os preços subindo nos fluxos de refúgio seguro enquanto a guerra no Oriente Médio continua a crescer após um ataque mortal do Hamas no fim de semana contra Israel.

Israel continuou a bombardear Gaza com ataques aéreos de retaliação que mataram dezenas de civis, ao formar um governo de unidade de emergência na quarta-feira e o seu exército disse ter matado três ativistas do Hamas.

O clima na quarta-feira era a última oferta pública inicial (IPO). As ações da Birkenstock Holding (BIRK.N) fecharam 12,6% mais baixas, a US$ 40,20. No seu primeiro dia de negociação na Bolsa de Valores de Nova Iorque, as ações da empresa alemã de calçado nunca atingiram o preço do IPO de 46 dólares.

As ações da empresa farmacêutica Eli Lilly subiram 4,5 por cento após o anúncio antecipado do sucesso da Ozimbic, uma subsidiária da sua concorrente dinamarquesa Novo Nordisk, num ensaio para tratar a insuficiência renal, enquanto as ações das empresas de diálise DaVita e Baxter International subiram. N) diminuíram 16,7% e 12,3%, respetivamente.

As emissões em avanço superaram as emissões em declínio na NYSE numa proporção de 1,65 para 1; Na Nasdaq, uma proporção de 1,19 para 1 favoreceu a perda de ações.

O S&P 500 registrou 12 novos máximos em 52 semanas e 10 novos mínimos; O Nasdaq Composite registrou 44 novos máximos e 206 novos mínimos.

Nas bolsas de valores dos EUA, foram negociadas 10 mil milhões de ações, em comparação com uma média de 10,7 mil milhões de ações durante as últimas 20 sessões.

(Reportagem de Shashwat Chauhan e Ankika Biswas em Bengaluru – Preparação de Mohammed para o Boletim Árabe) Edição de Arun Kuyur e Shaunak Dasgupta

