As ações asiáticas sobem à medida que os mercados apostam no pivô do Fed; Inflação nos EUA em foco

SYDNEY (Reuters) – As ações asiáticas subiram nesta quinta-feira, uma vez que os mercados apostaram que as taxas de juros dos EUA atingiram o pico após comentários mais pacíficos de autoridades do Federal Reserve, enquanto os investidores aguardavam o relatório de inflação de preços ao consumidor nos EUA, previsto para o final do dia, para… Mais evidências sobre questões monetárias política.

A Europa está preparada para prolongar a recuperação, com os futuros do EUROSTOX 50 a subir 0,3% e os futuros do FTSE a subir 0,4%. Os futuros do S&P 500 e Nasdaq subiram 0,3%.

Na Ásia, o índice MSCI de ações da Ásia-Pacífico mais amplo fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) subiu 0,9%, para um máximo de três semanas. O Nikkei de Tóquio (.N225) subiu 1,7%, afastando-se de uma baixa de cinco meses atingida na semana passada.

A notícia de que o Central Huijin Investment, um fundo do governo chinês, aumentou as suas participações nos quatro principais bancos do país também aumentou a confiança no mercado mais amplo. O índice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) saltou 2,0% e as ações blue chip da China (.CSI300) subiram 0,8%.

No entanto, a China também emitiu um aviso proibindo as corretoras locais e as suas unidades offshore de contratar novos clientes do continente para negociar no estrangeiro, o que restringirá as saídas de capital, informou a Reuters na quinta-feira.

Durante a noite, Wall Street fechou em alta, depois de a acta da reunião da Reserva Federal ter mostrado um sentimento crescente de incerteza sobre a trajectória da economia dos EUA, uma vez que os dados voláteis e o aperto dos mercados financeiros representaram riscos para o crescimento e levaram os decisores políticos a prolongar as suspensões das taxas de juro no mês passado.

O recente boom no sentimento também se deve em grande parte aos comentários de mais responsáveis ​​da Fed, sugerindo que as taxas de juro dos EUA podem ter atingido o pico, levando a um declínio bem-vindo nos rendimentos do Tesouro.

O governador do Federal Reserve dos EUA, Christopher Waller, disse na quarta-feira que o aumento das taxas de juros do mercado poderia ajudar o Fed a desacelerar a inflação e permitir que o banco central “observasse e veja” se a sua taxa de juros precisa subir novamente.

Waller tem estado entre os defensores mais veementes do aumento das taxas de juro para combater a inflação, e os seus comentários acrescentaram peso a declarações semelhantes feitas esta semana pelo vice-presidente da Reserva Federal, Philip Jefferson, e pela presidente do Fed de Dallas, Lori Logan.

O dólar deslocou-se para perto do seu nível mais baixo em duas semanas, mas o iene continua sob pressão em 149,09 ienes por dólar, um pouco longe do nível de 150 que poderá levar as autoridades japonesas a intervir.

Os mercados agiram no sentido de reduzir a probabilidade de a Fed aumentar as taxas de juro em Novembro para apenas 9%, abaixo dos 13,2% do dia anterior, e há 70% de probabilidade de a taxa já ter atingido o pico, de acordo com o CME FedTool.

Com a tão esperada mudança do Fed se aproximando, os investidores estão se preparando para o importante relatório de inflação ao consumidor dos EUA, que será divulgado ainda na quinta-feira. Os riscos são maiores porque o relatório de inflação de preços ao produtor chegou mais quente do que o esperado na quarta-feira.

Os economistas esperam que o IPC principal suba 0,3% em setembro numa base mensal, desacelerando face aos 0,6% de agosto, enquanto o IPC central deverá permanecer estável em 0,3%.

Uma surpresa ascendente na taxa básica de 0,4% ou mais surpreenderia os investidores, embora os riscos geopolíticos provavelmente impediriam que o mercado de títulos fosse negociado de forma muito pessimista com base em dados mais fortes, disse Alan Ruskin, estrategista-chefe internacional do Deutsche Bank.

“O impacto mais duradouro sobre os dados virá provavelmente do valor central de 0,4% em termos mensais, o que significa que as duas divulgações de dados mais importantes para os números de Setembro (folhas de pagamento não agrícolas e IPC) apoiarão o crescimento económico. O Fed continua agressivo”, disse ele.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo caíram pela terceira sessão consecutiva, beneficiando também de alguma procura de refúgios seguros resultante do conflito em curso no Médio Oriente.

Os rendimentos dos títulos de dez anos caíram 3 pontos base para 4,5706% na quinta-feira, recuando de uma alta de 16 anos de 4,8870%.

Os preços do petróleo continuaram a cair na quinta-feira, depois que a Arábia Saudita, o maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se comprometeu a ajudar a estabilizar o mercado em meio a temores de interrupção do fornecimento devido ao conflito entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas.

Os futuros do petróleo Brent caíram 0,3 por cento, para US$ 85,56 o barril, após uma queda de 2 por cento na sessão anterior. O petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA caiu 0,5%, para US$ 83,08, após cair 2,9% na quarta-feira.

O preço à vista do ouro subiu 0,3%, para US$ 1.878,98 por onça, o nível mais alto em duas semanas.

Relatado por Stella Q. Editado por Shri Navaratnam e Jimmy Freed

