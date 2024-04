A SpaceX lançou um foguete Falcon 9 em sua 20ª missão recorde

A SpaceX empatou o recorde de reutilização de foguetes na noite de sábado (27 de abril).

É o 20º lançamento do primeiro estágio do Falcon 9, de acordo com o Kennedy Space Center (KSC) da NASA na Flórida às 20h34 EDT (00h34 GMT de 28 de abril).

Este foi o 20º lançamento do primeiro estágio do Falcon 9, segundo o A Descrição da missão SpaceX. Isso empatou com a marca estabelecida no início deste mês por um impulsionador Falcon 9 diferente, ao lançar os satélites de internet Starlink da SpaceX.

Este lançamento soma-se à constelação Galileo, o equivalente europeu do Sistema de Posicionamento Global (GPS) nos Estados Unidos. Vinte e oito satélites Galileo foram lançados até agora, todos a bordo de foguetes Soyuz de fabricação russa ou do foguete europeu Ariane 5.

Mas o Ariane 5 aposentou-se no verão passado sem um sucessor pronto, e a Europa cortou a maior parte dos seus laços espaciais com a Rússia após a invasão da Ucrânia por esta última em fevereiro de 2022. Assim, no final do ano passado, a Agência Espacial Europeia assinou um acordo com a SpaceX para lançar o foguete. . a quatro naves espaciais Galileo durante dois lançamentos em 2024. A missão de sábado deverá ser o primeiro desses lançamentos.

Os satélites Galileo estão na órbita média da Terra, 14.430 milhas (23.222 quilômetros) acima do nosso planeta, o que significa que não houve pouso de foguete esta noite – uma raridade hoje em dia para um voo da SpaceX.

“Dado o desempenho adicional necessário para entregar a carga útil à órbita média da Terra, esta missão marca o 20º e último lançamento do impulsionador de primeiro estágio do Falcon 9”, escreveu a SpaceX na descrição da missão.

Em contraste, o estágio Falcon 9, que já conta com 20 lançamentos, pousou com segurança após seu voo recorde em 12 de abril. Os satélites Starlink voam em órbita baixa da Terra, então o foguete tinha combustível suficiente para retornar à Terra.

O lançamento de sábado deu início a um fim de semana movimentado para a SpaceX; A empresa também planeja lançar outro lote de Starlink na noite de domingo (28 de abril) da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, adjacente ao KSC.

E o fim de semana faz parte de um ano muito agitado. A SpaceX já lançou 41 missões orbitais em 2024, 28 das quais são dedicadas à construção da enorme constelação Starlink.