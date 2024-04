Previsão de preço de Shiba Inu – Tudo sobre as últimas oportunidades de compra de SHIB

Apesar dos recentes problemas de preços, as perspectivas de longo prazo do SHIB permanecem otimistas

O principal indicador SHIB da rede também emitiu um sinal de compra

De acordo com os principais indicadores técnicos observados no gráfico semanal, o memecoin líder é Shiba Inu [SHIB] Preparado para uma recuperação de longo prazo, apesar dos recentes problemas de preços.

No momento em que este artigo foi escrito, o valor do altcoin era de US$ 0,000025. de acordo com CoinMarketCapseu valor caiu 20% em pouco mais de um mês.

SHIB está se preparando para a decolagem

O primeiro indicador digno de nota aqui é a Convergência/Divergência das Médias Móveis (MACD) do SHIB, que rastreia as tendências do mercado e as mudanças na dinâmica dos preços. Até o momento, a linha MACD da moeda (azul) está acima da linha de sinal (laranja).

Isto é considerado um sinal de alta e os traders muitas vezes o interpretam como um sinal para abrir posições longas e sair de posições curtas.

Além disso, apesar dos recentes problemas de preços, os indicadores de impulso do SHIB destacaram a demanda contínua por memecoin. O Índice de Força Relativa (RSI) atingiu 60,77, enquanto o Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) foi de 69,82. Com estes valores, estes indicadores indicam que os comerciantes SHIB preferem acumular moeda em vez de distribuí-la.

Confirmando a preferência dos participantes do mercado pela acumulação SHIB, a Linha de Acumulação/Distribuição (Linha A/D) também apresentava tendência de alta, até o momento.

Este indicador mede o fluxo cumulativo de entrada ou saída de dinheiro de um ativo durante um período específico. Quando sobe dessa forma, indica que mais dinheiro está fluindo para o ativo devido à maior pressão de compra. Ao fazer isso, confirma a possibilidade de o preço subir nos gráficos.

As baleias SHIB não são afetadas pelas perdas

Apesar da queda de dois dígitos no preço do memecoin no mês passado, as baleias SHIB que possuem entre 100 e 1.000.000 de moedas SHIB intensificaram suas práticas de acumulação.

De facto, até ao momento, este grupo de investidores totalizava 299 mil, com um aumento de 4% nos últimos 30 dias, segundo Sancimento Dados.

Esses detentores de memcoins também permaneceram resilientes, embora as transações diárias envolvendo SHIB continuem a incorrer em perdas. De acordo com Santiment, a relação lucro/perda diária do volume de transações do SHIB foi de 0,359.

Simplificando, isso significa que para cada transação SHIB que resultou em prejuízo, apenas 0,359 transações terminaram em lucro.

Agora pode ser um bom momento para comprar

Finalmente, os dados da rede revelaram que a relação entre valor de mercado e valor realizado (MVRV) do SHIB deu um sinal de compra. De acordo com Santímentos índices MVRV do SHIB nas médias móveis de 30 e 365 dias eram de -132% e -147%, respectivamente, no momento em que este artigo foi escrito.

O índice MVRV rastreia a relação entre o preço atual de mercado de um ativo e o preço médio de cada moeda ou token adquirido para esse ativo.

Quando é negativo desta forma, diz-se que o ativo em questão está subvalorizado. Isto significa que o valor de mercado do ativo é inferior ao preço médio de compra de todos os tokens em circulação, o que muitos consideram uma boa oportunidade de compra.