Os frequentadores do festival Stagecoach deixam o set de gospel acústico da Igreja de Eric

Eric Church tem a reputação de ser um dos verdadeiros rebeldes da música country, com canções como seu hino operário “How 'Bout You”, que pergunta “Eu amo meu shake, e você?” Mas este não é o mesmo homem que apareceu no Stagecoach como uma das atrações principais de sexta-feira.

Pela sétima vez que tocou no festival – e pela quinta vez como atração principal – Church optou por algo diferente.

Depois de uma longa apresentação de órgão de igreja como introdução, Church é mostrado sentado em uma cadeira em frente a uma impressionante variedade de vitrais vermelhos na tela de produção.

Ele começou a tocar “Hallelujah” de Leonard Cohen antes de se juntar a cantores de apoio em “Mistress Named Music”, depois um refrão de “Swing Low, Sweet Chariot”, “This Little Light Of Mine” e “When The Saints Go Marching In” ., “Quando os santos entrarem”, “Vou voar para longe”, “Eu vi a luz” e muito mais.

Uma jam session desconectada levou os festivaleiros a saírem do Empire Polo Club após cerca de 15 minutos, uma cena que pode ser melhor descrita como Moisés abrindo o Mar Vermelho. Foi uma decisão surpreendente de Church, considerando que suas setlists recentes pareciam estar de acordo com o tipo de show que muitos esperavam que ele fizesse.

Houve um momento memorável quando Church começou a cantar uma versão country e gospel de “Gin & Juice” de Snoop Dogg e a frase “Eu tenho um bolso cheio de borracha e meus meninos da casa também” nunca soou tão estranha no mesmo set de músicas gospel. Ele continuou com a seleção mais surpreendente, “California Love” de 2Pac.

Após uma hora e seis minutos de filmagem, Church não disse nada além de: “Como você vai se sair?” Mas ele finalmente tocou seu hit “Springsteen”, um dos verdadeiros destaques do set desconcertante. O destaque foi o talentoso coral acompanhado por todo o grupo, juntamente com a colaboradora de longa data Joanna Cotten, e os variados solos fornecidos por vários talentosos cantores no final.

Então, por que ele escolheu fazer um set gospel com músicas country ocasionais (e até mesmo algumas músicas de hip-hop)? Acho que ainda estamos todos curiosos sobre o significado por trás da coleção, mas está claro que ele estava tentando algo diferente.

Não foi ruim, simplesmente não era o que as pessoas queriam.