Longas filas se formam e a frustração aumenta à medida que Cuba fica sem dinheiro

HAVANA (AP) – Alejandro Fonseca ficou várias horas na fila em frente a um banco em Havana na esperança de sacar pesos cubanos em um caixa eletrônico, mas quando se aproximou sua vez, o dinheiro acabou.

Ele pulou furiosamente em seu triciclo elétrico e viajou vários quilômetros até outra agência, onde finalmente conseguiu sacar algum dinheiro depois de desperdiçar a manhã inteira.

“O dinheiro que você ganha com o trabalho não deveria ser muito difícil de conseguir”, disse Fonseca, de 23 anos, à Associated Press em uma entrevista recente.

Fonseca faz parte de um número crescente de cubanos frustrados que têm de enfrentar outro obstáculo enquanto atravessam a ilha. O sistema monetário já é complexo – Falta de dinheiro.

Longas filas à porta dos bancos e caixas multibanco na capital, Havana, e noutros locais, começam a formar-se no início do dia, à medida que as pessoas procuram dinheiro para transações de rotina, como a compra de alimentos e outras necessidades.

Os especialistas dizem que há várias razões por detrás desta escassez, todas elas ligadas, de uma forma ou de outra, à profunda crise económica de Cuba. Um dos piores em décadas.

Omar Everlini Pérez, economista cubano e professor universitário, diz que as principais razões são o crescente défice fiscal do governo, a falta de notas no valor de mais de 1.000 pesos cubanos (cerca de 3 dólares no mercado paralelo), a inflação teimosamente elevada e o não retorno de dinheiro cubano. Dinheiro para bancos.

“Sim, há dinheiro, mas não nos bancos”, disse Perez, acrescentando que a maior parte do dinheiro não é detida por trabalhadores assalariados, mas por empresários e proprietários de pequenas e médias empresas que têm maior probabilidade de angariar o dinheiro. . dinheiro proveniente de transações comerciais, mas estão relutantes em devolver o dinheiro aos bancos.

Perez diz que isso ocorre porque eles não confiam nos bancos locais ou simplesmente porque precisam de pesos cubanos para converter em moeda estrangeira.

Maioria Empreendedores e proprietários de pequenos negócios Em Cuba, são obrigados a importar quase tudo o que vendem ou a pagar em moeda estrangeira pelos fornecimentos necessários ao funcionamento dos seus negócios. Como resultado, muitos acabam acumulando pesos cubanos para depois convertê-los em moeda estrangeira no mercado informal.

A conversão desses pesos cubanos noutras moedas é outro desafio, uma vez que existem muitas taxas de câmbio altamente voláteis na ilha.

Por exemplo, a taxa oficial utilizada pelas indústrias e agências governamentais é de 24 pesos por dólar americano, enquanto para indivíduos a taxa é de 120 pesos por dólar. Porém, um dólar pode custar até 350 pesos cubanos no mercado informal.

Perez destaca que em 2018, 50% do dinheiro em circulação estava nas mãos da população cubana e a outra metade nos bancos da ilha caribenha. Mas em 2022, o ano mais recente para o qual há informações disponíveis, 70% do dinheiro estava nas carteiras das pessoas.

As autoridades monetárias cubanas não responderam imediatamente ao pedido de comentários da AP por e-mail.

A escassez de dinheiro ocorre num momento em que os cubanos enfrentam um sistema monetário complexo no qual estão em circulação várias moedas, incluindo a moeda virtual, MLC, criada em 2019.

Depois, em 2023, o governo anunciou várias medidas destinadas a promover uma “sociedade sem dinheiro”, tornando obrigatória a utilização de cartões de crédito para pagar algumas transacções – incluindo a compra de alimentos, combustível e outros bens essenciais – mas muitas empresas simplesmente recusam aceite-os. .

Para piorar a situação está a inflação teimosamente elevada, o que significa que são necessárias cada vez mais contas físicas para comprar produtos.

Segundo dados oficiais, a inflação atingiu 77% em 2021, depois caiu para 31% em 2023. Mas para o cidadão cubano médio, os números oficiais dificilmente reflectem a realidade das suas vidas, porque a inflação do mercado pode atingir três dígitos no sector informal. mercado. Por exemplo, uma caixa de ovos que era vendida por 300 pesos cubanos em 2019, hoje é vendida por cerca de 3.100 pesos.

O salário mensal dos funcionários do Estado cubano varia entre 5.000 e 7.000 pesos cubanos (entre 14 e 20 dólares no mercado paralelo).

“Viver numa economia que, além de ter muitas moedas, tem muitas taxas de câmbio e uma taxa de inflação de três dígitos, é muito complicado”, disse Pavel Vidal, especialista em Cuba e professor da Universidade Javeriana em Cali, Colômbia.

