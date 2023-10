A participação económica da China no Médio Oriente: a sua sede de petróleo

Autoridades da Rússia, China e Mongólia mantiveram uma longa série de discussões ao longo do ano passado sobre a possibilidade de construir um gasoduto de gás natural, chamado Power of Siberia 2, que ligaria os campos de gás russos através da Mongólia à China. A construção deste oleoduto poderá permitir o transporte de petróleo ao longo dele.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que participaria do Fórum Cinturão e Rota de Xi, em Pequim, na próxima semana, reavivando as especulações na indústria energética global sobre se um acordo de gasoduto poderia eventualmente ser concluído. Mas a construção do gasoduto levará muitos anos e custará dezenas de milhares de milhões de dólares.

“Sou muito cético em relação à lógica comercial do gasoduto, mas a segurança energética e a geopolítica podem, em última análise, superar a economia”, disse Joe Webster, membro sénior do Centro de Energia Global do Atlantic Council, um grupo de investigação em Washington.

Parte do petróleo que a China compra é colocado em tanques de armazenamento, que está a construir a um ritmo mais rápido do que o aumento do seu consumo de petróleo. A China não publica números sobre as suas reservas, mas acredita-se que sejam grandes. A maioria dos especialistas acredita que as reservas de petróleo da China equivalem a cerca de 90 dias de importações, que é o mínimo estabelecido pelos Estados Unidos para as suas reservas estratégicas de petróleo para um longo período.

A segurança energética não é o único factor na tomada de decisões da China sobre questões do Médio Oriente, disse Bonnie Glaser, directora do programa Indo-Pacífico do Fundo Marshall Alemão dos Estados Unidos, um grupo de investigação política em Washington.