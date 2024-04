Vencedores e perdedores do Draft da NFL de 2024: Eagles, Steelers se destacam; Por que os Raiders passaram no QB?

O Draft de 2024 da NFL está oficialmente nos livros após três dias de intriga e muita emoção.

As equipes complementarão suas escalações com contratações de agentes livres não contratados nos próximos dias. Mas os quebra-cabeças estão praticamente montados. A experiência começará em algumas semanas, quando começarem os minicamps e os treinos fora de temporada. Algumas perguntas permanecerão sem resposta até o campo de treinamento e o início da temporada.

Mas, por enquanto, estamos avaliando quais equipes parecem ter se ajudado mais no draft e quais equipes falharam em sua busca para se colocarem na disputa.

Vencedores

Filadélfia Eagles

O gerente geral Howie Roseman continuou suas jogadas e negociações no sábado, quando fez mais cinco negociações para terminar com um recorde de nove durante a semana do draft. Os Eagles tiveram sorte, caindo para o cornerback Quinion Mitchell no primeiro round. Roseman então fez uma troca que viu os Eagles derrotarem outro cornerback, Cooper Dejean, no segundo round. A partir daí, Roseman e companhia continuaram a melhorar a profundidade de seu elenco, ao mesmo tempo em que estocavam escolhas para 2025. No momento, os Eagles têm nove escolhas no draft do próximo ano. Isso dá à Filadélfia uma proteção caso a investigação da NFL sobre uma possível adulteração de Saquon Barkley revele qualquer irregularidade e os Eagles tenham uma ou duas escolhas.

Pittsburgh Steelers

Os Steelers reformularam seu grupo de quarterbacks nesta entressafra ao adquirir Russell Wilson e Justin Fields e entraram no draft com a missão de se tornarem mais fortes nas trincheiras. missão cumprida. O tackle Troy Votano, o central Zach Frazier e o guard Mason McCormick foram três das cinco primeiras escolhas. Os Steelers também adicionaram resistência na defesa ao selecionar o linebacker Payton Wilson e o defensive tackle Logan Lee.

Líderes de Washington

O momento certamente não parecia muito grande para o gerente geral novato Adam Peters. Eles não apenas convocaram Jayden Daniels como zagueiro titular do time, mas também acrescentaram criadores de jogo no ataque e na defesa. Peters usou suas oito escolhas depois de Daniels para preencher lacunas na frente defensiva, na secundária, no tight end e no interior da linha ofensiva.

Carregadores de Los Angeles

Jim Harbaugh e os Chargers entraram no draft com várias lacunas para preencher durante a renovação. Em resposta, eles forneceram uma caixa de ressonância que incluía blocos de construção físicos grandes e fortes no ataque ofensivo Joe Alt, no linebacker Junior Colson e no ataque defensivo Justin Eboigbe. Os Chargers também acrescentaram perspectivas ofensivas interessantes no running back Kimani Vidal e no wide receiver Brenden Rice (filho de Jerry), que poderiam dormir.

Chefes de Kansas City

Os ricos estão ficando mais ricos. Andy Reid e Patrick Mahomes têm outro wide receiver rápido após escolher Xavier Worthy, dos Texans, no primeiro turno. Eles então conseguiram roubar o ataque da BYU, Kingsley Suamataia, no segundo round, antes de adicionar mais dois atacantes para aumentar sua profundidade. O tight end Jared Wiley (quarta rodada) é outra escolha interessante que pode contribuir agora, antes de assumir um papel maior quando Travis Kelce começar a recuar.

Carcajus de Michigan

Um número colossal de 13 jogadores campeões nacionais ouviram seus nomes serem chamados neste fim de semana. Isso lidera todas as escolas (seguido pelo Texas com 11 jogadores). O quarterback JJ McCarthy liderou, ficando em 10º lugar geral para o Minnesota Vikings, e então, rodada após rodada, os Wolverines foram sendo enganados. quatro Eles foram contratados imediatamente depois como agentes livres não contratados. Harbaugh até se reuniu com dois de seus ex-jogadores: Colson e o wide receiver Cornelius Johnson.

Perdedores

Falcões de Atlanta

Os Falcons foram fortemente examinados depois de selecionar o quarterback Michael Penix Jr. em oitavo lugar geral, poucas semanas depois de dar a Kirk Cousins ​​​​$ 100 milhões garantidos. Sim, como o Green Bay Packers mostrou, é aconselhável contratar um quarterback antes de precisar de um. Mas os Falcons não estão perto o suficiente para competir por opções de luxo como esta. Eles realmente precisam do tackle defensivo Ruke Orhorhoro no segundo turno e do linebacker externo Bralen Trice no terceiro turno para brilhar como titulares e ajudar a suavizar o golpe de deixar passar um talento de impacto imediato entre os 10 primeiros.

Dallas Cowboys

Os Cowboys fizeram acréscimos que ajudarão a melhorar a qualidade e profundidade de sua linha ofensiva. Mas é difícil olhar para as escolhas desta semana e sentir que Dallas obteve ganhos sobre os rivais Eagles. Os Cowboys saem do draft com um buraco evidente. Eles precisavam de qualidade no running back e passaram por todo o draft sem selecionar nenhum, apesar de terem muitas oportunidades.

Golfinhos de Miami

Apesar de perderem a escolha da terceira rodada devido ao contato inadmissível com Tom Brady e o agente de Sean Payton, os Dolphins terminaram o draft com sete escolhas. No entanto, parece que eles não encontraram nenhuma grande estrela. O edge rusher Chop Robinson tem vantagens, mas precisará de tempo para se desenvolver. O mesmo acontece com o ataque ofensivo do segundo round, Patrick Ball. Uma equipe que precisa diminuir a diferença sobre o Buffalo Bills precisa de seleções mais sólidas.

invasores de las vegas

Os Raiders precisavam sair do draft com uma resposta de longo prazo como quarterback. Eles não conseguiram fazer uma troca para avançar no primeiro turno, mas perderam a convocação de transeuntes no segundo, terceiro e quarto turnos. Spencer Rattler permaneceu no tabuleiro até que o New Orleans Saints o derrotou na quinta rodada, e alguns olheiros acreditam que ele tem potencial para se tornar titular.

Os Raiders obviamente não concordaram, então Aidan O’Connell e Gardner Minshew vão superar isso. O tight end do primeiro round, Brock Bowers, é uma adição promissora ao ataque. Os Raiders parecem estar melhorando na defesa graças às adições no sábado do cornerback Decamerion Richardson, do linebacker Tommy Eichenberg, do safety Tre Taylor e do cornerback MJ Devonshire. Mas entrar em mais uma temporada sem um quarterback titular em uma divisão que inclui Mahomes e Justin Herbert é preocupante.

