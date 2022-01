Variante Omicron, teste Covid e notícias Booster: atualizações ao vivo

foto Alunos e funcionários de escolas públicas em Clayton County, Geórgia, esperaram em uma fila de mais de 100 veículos para testes de coronavírus na quarta-feira. crédito… Dustin Chambers para The New York Times

Muitos americanos estão esperando em longas filas nos locais de teste gratuito desde antes do pico dos feriados de Natal e Ano Novo. Muitos outros faltam às aulas e pagam US $ 20 ou mais por testes domiciliares – se conseguirem encontrar um.

Entre as opções, alguns foram para salas de emergência lotadas na esperança de fazer o teste, colocando a si próprios e a outros em maior risco e potencialmente atrasando o atendimento de emergência para os doentes e feridos.

Osterholm, epidemiologista e diretor do Centro de Pesquisa e Política de Doenças Infecciosas da Universidade de Minnesota, “A demanda atual por testes excede em muito os recursos de teste disponíveis.”

Isso ficou evidente esta semana, pois muitas pessoas procuraram os testes para fazer antes de voltar para a escola ou para o trabalho. O presidente Biden tratou do problema no mês passado Anunciando que 500 milhões de testes Ele estará disponível gratuitamente a partir de janeiro. Mas seu governo não definiu uma data de lançamento para o programa, e esse número de testes não irá longe em um país com cerca de 330 milhões de habitantes.

Gina Zitomer, 25, disse que sua família de cinco pessoas em Westchester, Nova York, gastou cerca de US $ 680 em testes rápidos nos últimos meses. “É muito louco, especialmente porque isso é mais da metade do meu salário”, disse Zitomer, que é especialista em pesquisa. “Parece algo que precisamos começar a fazer um orçamento para cada mês agora, como mantimentos ou serviços públicos. Para minha família, não poder ter acesso aos testes pode significar expor muitas pessoas gravemente imunocomprometidas à Covid-19. Isso basicamente dá vida ou morte “.

A Sra. Zitomer acrescentou que em seu centro de teste local, “as filas estão tão longas que começaram a cancelar compromissos e dias inteiros de teste porque as filas estão causando problemas de tráfego”.

Brett Crowe Miller, 35, professora sênior da Universidade de Massachusetts Amherst, disse que sua família gastou cerca de US $ 500 em kits de testes caseiros. Com dois adultos e três crianças, um único passeio custa cerca de US $ 100. “Quem pode suportar cada vez que alguém funga?” Ela disse. “Como alguém que tem a sorte de ser um bom funcionário e tem um parceiro que também trabalha bem, estou bem ciente do fato de que os testes em casa são basicamente um luxo.”

No entanto, a Sra. Crowe Miller disse que se uma criança acorda com dor de garganta, não me sinto um membro responsável da comunidade que a manda para a escola sem fazer um teste primeiro.

As despesas com os testes – cerca de US $ 300 – foram bem gastas, disse Elizabeth Sasser, 24, analista de planejamento de rede que mora em Syracuse, Nova York. “Minha família também tinha positividade assintomática, o que provavelmente levaria a mais infecções se não fosse pela pré-compra de testes caseiros”, disse ela.

Houve lacunas na capacidade de teste desde o início da pandemia.

No início de 2020, os pesquisadores se esforçaram para encontrar swabs e fluidos necessários para coletar e armazenar amostras que são enviadas a laboratórios para reação em cadeia da polimerase, ou PCR, testes considerados o padrão ouro para detecção de vírus. O acúmulo de testes nos EUA continuou naquele verão, em parte por causa disso era uma escassez Pequenos pedaços cônicos de plástico, chamados cabeçotes de pipeta, que são usados ​​para mover o líquido com rapidez e precisão entre os frascos.

A escassez de equipamentos não é mais o elo mais fraco na cadeia de suprimentos, mas novos problemas surgiram. A primeira é que a demanda excede a oferta.

Também há evidências preliminares de que os testes caseiros de antígenos nos quais muitos americanos dependem – pelo menos como são feitos atualmente, usando um cotonete nasal – podem não detectar alguns casos de Omicron nos primeiros dias de infecção. Os pesquisadores dizem que o omicron se replica mais rápido ou mais cedo na garganta e na boca do que no nariz.

Isso pode complicar a atual estratégia de retrocesso, já que os dados mais recentes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças sugerem que a Omicron é responsável por 95 por cento de novos casos.

Os cientistas dizem que os testes caseiros, que podem fornecer resultados em minutos, continuam sendo uma importante ferramenta de saúde pública. Os resultados positivos são especialmente úteis porque pode demorar dias para obter os resultados dos testes de PCR. Mas um teste caseiro negativo deve ser tratado com cautela.

“Todos querem que esses testes sejam feitos mais do que podem”, disse o Dr. Osterholm.