Tianjin iniciou os testes em toda a cidade depois de detectar pelo menos dois casos locais de omicron

SHENZHEN, China (Reuters) – A cidade portuária de Tianjin, ao norte, começou a testar sua população de cerca de 14 milhões no domingo, depois que pelo menos dois casos locais de omicron altamente transmissível foram detectados, informou a mídia estatal.

O governo de Tianjin disse que os residentes em quatro distritos serão testados nas próximas 24 horas, enquanto outras áreas serão testadas no dia seguinte.

Ela disse que os residentes só receberão o código verde de saúde necessário para viajar quando obtiverem um resultado negativo.

O governo disse na noite de sábado que a cidade havia aconselhado os moradores a não deixar a cidade por motivos não essenciais.

O jornal estatal Global Times, citando um imunologista não identificado, disse que o surto de Tianjin representa riscos para Pequim e para as próximas Olimpíadas de Inverno, devido ao grande número de passageiros trabalhando e morando nas duas cidades.

Pessoas usando máscaras protetoras caminham em uma rua após novos casos da doença coronavírus (COVID-19), em Xangai, China, 4 de janeiro de 2022. REUTERS / Ali Song

O problema ocorre após a transmissão local da variante Omicron importada ter sido encontrada na cidade de Guangzhou, no sul do país, de acordo com uma autoridade nacional de saúde em dezembro, embora o número de casos não tenha sido divulgado.

A China relatou 165 casos confirmados do coronavírus em 8 de janeiro, ante 159 no dia anterior, disse a Autoridade de Saúde chinesa no domingo.

Entre as novas infecções, 92 foram transmitidas localmente, segundo nota da Comissão Nacional de Saúde, ante 95 na véspera.

A maioria dos novos casos locais ocorreu nas províncias de Henan e Shaanxi.

A China relatou 46 novos casos assintomáticos, que classifica separadamente dos casos confirmados, em comparação com 52 no dia anterior.

Não houve novas mortes, elevando o número de mortos para 4.636. A China Continental registrou 103.619 casos confirmados em 8 de janeiro.

(Relatórios de David Kirton). Edição de William Mallard, Lincoln Fest e Anna Nicholas da Costa

