Upnext é um bom app de leitura posterior que também funciona com vídeos e podcasts

o próximo É um aplicativo de leitura posterior. Não, é um aplicativo de favoritos. Não, é uma questão de organização de conteúdo e rede social. Até Jeroen Seghers, um dos fundadores do serviço, luta para explicar isso. “A longo prazo, gosto de pensar no que estamos construindo como um navegador de conhecimento”, diz ele. Mas mesmo ele admite que isso não significa muito para ninguém no momento. No final, a Upnext optou por um “leitor superpoderoso”, que é próximo o suficiente.

Seja lá como você o chama, aqui está o Upnext: é um lugar para salvar e interagir com conteúdo de toda a internet. Ele lida com artigos e postagens de blog como bolso ou InstaPaper Mas também serve como um terreno baldio para todos os vídeos do YouTube que você deseja assistir mais tarde, os podcasts que você eventualmente ouvirá, os tópicos de tweets que você ainda não teve tempo de percorrer, todos os PDFs que bagunçam sua área de trabalho e muito mais .

O que eu mais gosto no app é que ao invés de apenas armazenar tudo isso em uma lista cronológica inversa, ele funciona como uma espécie de interface do Google TV para conteúdo da web, uma ferramenta que pega todos os seus links e tenta te dar o tempo certo . A tela inicial do Upnext mostra algumas categorias, uma coleção com curadoria de instantâneos diários de coisas que você salvou e, em seguida, algumas coisas que você adicionou recentemente. Há também uma página de revisão que solicita que você deslize o Tinder pela sua lista para mantê-la limpa – deslize para a direita para manter, deslize para a esquerda para arquivar.

O aplicativo está na versão beta há mais de um ano, e eu tenho testado e executado a maior parte desse tempo. Agora está sendo lançado publicamente no iPhone, iPad e na web – o Android está finalmente chegando, diz Seghers, mas não tão cedo. O aplicativo custa US $ 10 por mês ou US $ 69 por ano, o que é bastante alto para esse tipo de aplicativo (Pocket e Instapaper têm níveis gratuitos muito bons), mas Seghers acha que o Upnext pode criar algo que valha o preço do super consumidor de conteúdo da Internet. Ele não descartou oferecer uma versão mais barata ou gratuita, mas disse que o início caro “nos daria uma indicação clara do que nossos usuários mais exigentes desejam”.

Eu o usei principalmente como uma alternativa direta ao Pocket (ou questão, outro aplicativo Read Later que estou gostando) como uma ferramenta de leitura simples. Ele faz um bom trabalho ao acomodar a maioria dos artigos de texto, com imagens e outras mídias também, e torna muito fácil destacar o texto e fazer anotações. Se você fizer anotações em um vídeo ou podcast, ele as marcará automaticamente, para que sejam fáceis de encontrar mais tarde. (Upnext ainda não tem uma maneira fácil de sincronizar todas as suas notas com seu aplicativo de anotações favorito, a menos que você pague por isso também leituramas me disseram que em breve.) O aplicativo não tem tantas opções de personalização quanto alguns dos outros aplicativos – gosto da maneira de tornar as margens um pouco mais amplas no iPad, em particular, o que Seghers diz ser chegando – mas ainda é uma ótima experiência de leitura.

No final, porém, o plano da Upnext é fazer mais com seu conteúdo do que dar a ele uma fonte melhor. Quando você salva algo no aplicativo por meio da extensão do navegador Upnext ou da página de compartilhamento do iOS, o Upnext tenta descobrir o que é e categoriza automaticamente para você. Funciona, certo? Upnext é muito bom em entender a diferença entre um artigo longo e um artigo curto e sempre coloca os links do YouTube no lugar certo. Mas se você salvar um artigo com um vídeo embutido no topo, ele vai pensar que você quer o artigo. Se você encontrar um episódio de podcast em sua página da Web em vez de um player de podcast, ele será salvo como uma leitura curta e não uma audição longa.

Você não pode categorizar seu conteúdo manualmente, o que é irritante. (Ainda tenho muitos podcasts na minha pasta de leituras curtas.) Em vez disso, a Upnext quer que você crie listas de reprodução de conteúdo. Pessoalmente, adoro esse recurso: agora mantenho uma lista de reprodução de episódios de podcast, artigos e vídeos sobre tópicos sobre os quais estou tentando aprender mais e posso mergulhar sempre que tiver tempo. (Nesse sentido, o Upnext é quase como um serviço de favoritos sobrecarregado.) Você também pode compartilhar listas de reprodução com outras pessoas, incluindo suas notas sobre conteúdo diferente, e Seghers diz que o Upnext tem sonhos de longo prazo de trazer uma tonelada de recursos sociais para o aplicativo.

Mais alto na lista de prioridades: Melhorar a compreensão do conteúdo que as pessoas colocam no Upnext. O aplicativo realmente salva seu progresso em todos os tipos de conteúdo, para que você possa continuar de onde parou. Mas Seghers diz que a equipe está gastando muito tempo melhorando o sistema de classificação automatizado, o que também ajudará a Upnext a recomendar conteúdo aos usuários. Ele diz: “Você pode nos dizer, tipo, ‘Eu quero ler, eu quero ouvir, ou eu quero assistir’”. progredir’, ou ‘Este é o tipo de humor que eu sinto’, porque nossas manhãs versus noites e dias de semana. Fim de semana, tudo é muito diferente. Ele também está animado em transformar o Upnext em um poderoso mecanismo de busca para todas as coisas que você salva, mas ele admite que também é um trabalho árduo.

O sonho de um aplicativo como esse, na verdade, é que você passe seus dias apenas se livrando das coisas que lhe interessam, e o aplicativo habilmente as devolve para você no momento certo. Não é uma tarefa árdua ou uma caixa de entrada, como sua cópia selecionada da internet. Upnext não é, mas isso é bem próximo do que Seghers diz que está tentando construir. “Você pode simplesmente jogar qualquer link nele, e é algo que está em constante aprendizado”, diz ele.

Aplicativos como Upnext – e Pocket, Instapaper, Matter e outros – há muito são destinados a um certo tipo de consumidor de conteúdo pesado. Eu sou esse tipo de consumidor e gostei muito de usar o Upnext até agora. Não é um sistema perfeito, e provavelmente ainda não custa US$ 10 por mês para a maioria das pessoas, mas passei anos procurando um bom aplicativo “chegarei a isso mais tarde”, e é surpreendente que o Upnext chegue perto de acertar.