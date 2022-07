O mais recente sobre a subvariante Omicron super contagiosa – NBC Chicago

Uma mutação altamente transmissível da variante omicron COVID conhecida como BA.5 está levantando preocupações globalmente, pois continua ganhando força em muitos países, resultando em novas ondas de casos e, em alguns casos, hospitalizações.

O aumento nas taxas de casos, mesmo que as métricas permaneçam incertas devido à disponibilidade de testes de COVID em casa, levou a alertas e novas chamadas para se esconder em alguns locais.

Então, o que o torna particularmente preocupante e no que você deve ficar de olho?

Aqui está o que sabemos até agora.

O que você deve saber sobre BA.5?

Em 2 de julho, a variante BA.5 era responsável por aproximadamente 54% dos casos de COVID na BA dos EUA. .

David Montefiore, professor do Instituto de Vacinas Humanas do Duke University Medical Center, disse à NBC News que BA.4 e BA.5 são três vezes menos sensíveis aos anticorpos neutralizantes das atuais vacinas COVID do que a versão original da variante omicron, BA. .1. Pesquisas adicionais indicam que BA.4 e BA.5 são quatro vezes mais resistentes aos anticorpos das vacinas do que BA.2. Essa variante substituiu o Omicron como a versão dominante do coronavírus nos EUA em abril.

Marco Cavalieri, da Agência Europeia de Medicamentos, afirmou em um briefing online que as mutações BA.4 e BA.5 devem se tornar dominantes em todo o continente, “provavelmente substituirão todas as outras variantes até o final de julho”.

Ele disse que, embora não haja evidências de que as variantes tornem as pessoas mais doentes do que as cepas anteriores do vírus, “o aumento da transmissão entre as faixas etárias mais velhas está começando a se transformar em doença grave”.

Quais sintomas você deve observar?

O Reino Unido, onde as infecções BA.4 e BA.5 também representam a maioria dos casos recentes de COVID, relatou coriza, dor de garganta, dor de cabeça, tosse persistente e fadiga como seus sintomas mais comuns na semana passada.

Menos de um terço das pessoas pesquisadas relataram febre, de acordo com dados da Estudo dos sintomas da doença do vírus Zoe-Covid, que permite que as próprias pessoas relatem os sintomas por meio de aplicativos para smartphones. Os sintomas são consistentes com os relatados na primavera, quando a variante BA.2 era dominante no país.

As vacinas contra a COVID precisam ser atualizadas para combater as subvariantes Omicron BA.4 e BA.5 que agora estão aumentando o número de casos, diz o Dr. O’Shea Blackstock, colaborador médico da MSNBC e presidente da Advancing Health Equity.

De acordo com a UC Davis Health, os sintomas relatados para BA.5 são semelhantes às variantes anteriores do COVID: febre, coriza, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares e fadiga. Neste ponto, não parece haver diferença nos sintomas observados nos casos BA.4 ou BA.5, em comparação com as cepas omicron anteriores.

Se você já teve COVID antes, quão protegido você está de BA.5?

Enquanto BA 1 e BA.2 são “muito diferentes… BA 2, BA.4 e B.5 de uma perspectiva de anticorpos neutralizantes são essencialmente intercambiáveis”, disse François Balloux, diretor do Instituto de Genética da University College London.

Por causa disso, disse ele, as pessoas que foram infectadas com BA.2 podem ter alguma proteção contra as subvariantes mais recentes. Embora se espalhem mais rápido do que qualquer outro tipo, BA-4 e BA-5 não causaram doenças mais graves, de acordo com os médicos.

“Não há realmente nenhuma evidência clara de que eles são mais ou menos propensos a adoecer e causar doenças graves e morte”, disse Montefiore.

O Dr. Nathan Grubow, epidemiologista da Escola de Saúde Pública de Yale, disse que as pessoas precisam entender que variantes como Omicron e BA.5 são uma parte normal da evolução do vírus.

De acordo com um artigo no site da escola, ele disse: “A Delta nunca será a última alternativa – e a Omicron não será a última. Enquanto houver um surto de COVID-19 em algum lugar do mundo”. Algo novo aparecerá.

Que medidas você pode tomar para se proteger?

Grupo e outros médicos dizem que a melhor maneira de prevenir novas variantes é tomar vacinas e doses de reforço. Ressaltam que se mais pessoas forem totalmente vacinadas, a chance de espalhar e transmitir o vírus diminui.

A União Europeia disse na segunda-feira que é “crítico” que as autoridades do bloco de 27 países considerem dar segunda prioridade Vírus corona Injeções de reforço para pessoas de 60 a 79 anos e outras pessoas vulneráveis, à medida que uma nova onda da pandemia varre o continente.

“Com os casos aumentando e as hospitalizações novamente à medida que entramos no período de verão, peço a todos que sejam vacinados e reforçados o mais rápido possível. Não há tempo a perder”, disse a Comissária Europeia para Saúde e Segurança Alimentar, Stella Kyriakides, em comunicado.

A diretora do centro, Andrea Ammon, disse que a nova onda está sendo impulsionada pela mutação BA.5 altamente transmissível da variante omicron do coronavírus.

Ela disse: “Isso marca o início de uma nova e generalizada onda de COVID-19 em toda a União Europeia. Ainda existem muitos indivíduos com alto risco de infecção grave por COVID-19 que precisamos proteger o mais rápido possível. Precisamos lembrar as pessoas da importância da vacinação. Do primeiro tiro ao segundo reforço. Temos que começar hoje.”

Enquanto isso, as autoridades de saúde pública da cidade de Nova York pediram na sexta-feira que os moradores voltem a usar máscaras em ambientes fechados, citando como veem altos níveis de infecção por COVID-19.

Para ajudar a retardar a propagação, o Departamento de Saúde e Higiene Mental da cidade recomendou em um tweet que “todos os nova-iorquinos devem usar uma máscara de qualidade, como N95, KN95 ou KF94 em todos os espaços públicos internos e em torno de multidões do lado de fora”.

O que mais você deve saber?

A disseminação de BA.5 também traz preocupação para os cientistas Novo mutante omicron – chamado BA2.75 – ganhando terreno na Índia e aparecendo em outros países.

Os cientistas dizem que a nova alternativa pode se espalhar rapidamente e superar a imunidade de vacinas e infecções anteriores. Não está claro se pode causar doença mais grave do que outras variantes de ômícrons, incluindo BA.5.

“Ainda é muito cedo para tirar muitas conclusões”, disse Matthew Pinker, diretor de virologia clínica da Clínica Mayo em Rochester, Minnesota. “Mas parece que, especialmente na Índia, as taxas de transmissão estão mostrando algum tipo de aumento exponencial.” Se vai superar BA.5, ele disse, ainda não foi determinado.

Shishi Lu, chefe do Departamento de Doenças Infecciosas, disse DIUuma empresa que fornece informações sobre sequências virais para os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

As mutações mais recentes foram detectadas em vários estados remotos da Índia, e parece estar se espalhando mais rápido do que outras variantes lá, disse Libby Thukral, cientista do Conselho de Pesquisa Científica e Industrial do Instituto de Genômica e Biologia Integrativa em Nova Délhi. Também foi descoberto em cerca de 10 outros países, incluindo Austrália, Alemanha, Reino Unido e Canadá. Dois casos foram identificados recentemente na costa oeste dos Estados Unidos, e a Helix identificou um terceiro caso nos EUA na semana passada.

O que preocupa os especialistas é o grande número de mutações que separam essa nova variante de seus antecessores Omicron. Algumas dessas mutações estão localizadas em regiões ligadas à proteína spike, disse Benecker, e podem permitir que o vírus se ligue às células com mais eficiência.

Outra preocupação é que as modificações genéticas podem tornar mais fácil para o vírus contornar anticorpos anteriores – proteínas protetoras que o corpo produz em resposta a uma vacina ou infecção de uma variante anterior.