A lua cheia gigante em julho será a maior e mais brilhante lua em 2022

segundo de dois gigantes consecutivos“Ele vai brilhar no céu noturno esta semana, como Pacote Lua Cheia em julho de 2022 Ele sobe e dá aos observadores do céu um tratamento especial de verão.

Aqui estão algumas coisas para saber sobre lua cheia de julhoquando vê-lo e por que é único entre as luas deste ano.

Que dia será a lua cheia de julho?

o A primeira lua cheia do verão (A lua de junho ficou cheia uma semana antes Solstício de verão) oficialmente às 14h37 ET de quarta-feira, 13 de julho Maior e mais brilhante Quando se eleva acima do horizonte na noite de quarta-feira.

Se essa não for uma boa opção para você, lembre-se de que a lua vai parecer 98% cheio terça-feira à noite12 de julho, e tem 99% de iluminação na quinta-feira, 14 de julho.

A superlua de julho começará a nascer nos céus do sudeste sobre Newark e Nova York às 21h de quarta-feira e se estabelecerá por volta das 6h10 de quinta-feira, de acordo com o jornal britânico The Guardian. TimeAndDate.com. A lua quase cheia nascerá novamente às 21h48 de quinta-feira e se porá às 7h32 de sexta-feira.

Para os horários de nascer e pôr da lua em sua cidade ou vila, Confira esta programação.

A lua cheia em 13 de julho de 2022 será uma “lua gigante” devido à sua proximidade com a Terra. A imagem aqui é da “lua gigante de morango” do mês passado, quando ela se ergueu em frente à Estátua da Liberdade em Nova York. Especialistas dizem que a superlua desta semana será a maior e mais brilhante lua do ano.

Os entusiastas da astronomia consideram uma lua gigante uma lua cheia quando está órbita elíptica Mais perto da Terra do que a lua cheia média. Como resultado, pode parecer um pouco maior e até 30% mais brilhante do que o normal – especialmente quando começa a subir acima do horizonte ou se as condições climáticas forem ideais.

Muitos entusiastas da astronomia, inclusive em Revista Sky & Telescopeacho que uma superlua é uma lua cheia que rastreia menos de 223.000 milhas da Terra no ponto mais próximo de sua órbita, conhecido como perigeu. TimeAndDate.comque escreve muito sobre grandes eventos do céu, usa 223.694 milhas (360.000 km) como padrão para superluas.

Como diferentes especialistas usam distâncias diferentes, alguns classificam mais luas como luas gigantes e outros classificam menos. Em 2022, parece que mais especialistas concordam lua cheia de julho Ele será o segundo de apenas dois gigantes este ano (Junho foi o outro).

Mas alguns consideram a lua cheia de maio como a superlua e outros colocam a lua de agosto na mesma classificação, elevando o total anual para quatro.

Independentemente do número, com base em sua distância da Terra no momento em que se tornar uma lua cheia, a lua de 13 de julho será a mais próxima do ano – a 222.089 milhas – tornando-a a maior e mais brilhante lua cheia em 2022.

A lua cheia de julho, conhecida como “lua do buck”, brilhará no céu noturno esta semana. A lua atingirá sua fase mais cheia na quarta-feira, 13 de julho de 2022.Neil Herbert | Serviço de Parques Nacionais

As tribos nativas americanas Algonquin na região leste dos Estados Unidos chamaram essa lua cheia de “Pak Moon”, de acordo com a NASA e o Old Farmer’s Almanac, porque nessa época do ano é quando novos chifres de veado machos aparecem. Em plena fase de crescimento.

O Old Farmer’s Almanac e sua versão concorrente, o Farmers’ Almanac, diz que a lua de julho também é chamada de “lua do trovão”, devido à frequência das tempestades que ocorreram durante este mês quente de verão. Também tem sido chamada de “lua de palha”.

Outras tribos nativas americanas chamaram esta lua do seguinte, traduzido diretamente para o inglês:

“A Lua Madura Milho” – o Cherokee

“Lua do Solstício de Verão” – tribo Bunka

“A lua quando os frutos cortam os galhos das árvores” – tribo Zuni

Após a “super lua” em 13 de julho, a próxima lua cheia de 2022 iluminará o céu noturno em 11 de agosto.Lyn Melesurgo | NJ Advance Media para NJ.com

Depois que a lua cheia de julho terminar seu ciclo lunar, a próxima lua cheia brilhará no céu na quinta-feira, 11 de agosto. A chamada “lua do esturjão” se transformará oficialmente em lua cheia naquele dia às 21h35.

Não se esqueça de olhar para as Perseidas – conhecidas por terem uma das melhores chuvas de meteoros do ano. Esta chuva começará com estrelas espalhadas em 14 de julho, mas não atingirá o pico até a segunda semana de agosto, de acordo com Sociedade Americana de Meteoros.

As Perseidas são esperadas neste verão Mais ativo na noite de 11 de agosto Nas primeiras horas da manhã de 12 de agosto. No entanto, o momento será ruim para os observadores do céu, porque a lua estará 100% cheia.

A American Meteorological Society diz que as pessoas em áreas rurais escuras, longe do brilho das luzes da cidade, geralmente podem ver de 60 a 75 meteoros por hora durante o período de pico. Mas é provável que o brilho da lua cheia de agosto reduza a visibilidade das estrelas cadentes, especialmente as mais fracas.

