Lisboa, Portugal – A chegada repentina da capitã da selecção sénior feminina da selecção nacional de futebol do Afeganistão, que recentemente obteve asilo em Portugal.

Fargunda Muktaj, uma atleta profissional que passou várias semanas planejando sua última recuperação do Afeganistão de sua casa no Canadá, voou para Lisboa na noite de quarta-feira para se reunir emocionalmente com a seleção feminina.

Quando o sol se pôs sobre o rio Dagas, meninas de 14 a 16 anos e suas famílias se reuniram na margem do rio e abraçaram e beijaram Muktaja em meio a sorrisos e lágrimas.

“Eles foram tão dedicados, tão flexíveis, foi tão emocionante finalmente vê-los pessoalmente, porque sei o quanto eles passaram”, disse Muktaj.

Depois que os EUA se retiraram do Afeganistão, as meninas e suas famílias tentaram deixar seu país. Eles temiam como suas vidas mudariam sob o Taleban – não apenas porque mulheres e meninas não podiam praticar esportes, mas também porque eram mulheres e membros ativos de sua comunidade.

O tamanho da equipe dificultou o esforço de resgate – 26 membros do grupo de jovens e 80 pessoas, incluindo adultos e outras crianças.

“Vocês são uma nação maravilhosa que afetou a vida de tantas meninas, nos apoiou de tantas maneiras e deu refúgio a essas meninas”, disse Muhtaj, agradecendo a Portugal por tê-las levado.

De acordo com a CIA e o veterano da Força Aérea Nick McKinley, a operação de resgate, conhecida como Operação Soccer Balls, envolveu ex-militares e oficiais de inteligência dos EUA, Sen. Chris Goons coordenou com o Talibã por meio de uma aliança internacional de aliados e grupos humanitários dos EUA. Ele é o fundador da DeliverFund, com sede em Dallas, uma organização sem fins lucrativos que oferece moradia segura para 50 famílias afegãs.

Na quinta-feira, as meninas estavam a caminho de um campo de futebol local para um treino com Muktaj.