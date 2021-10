Férias em Portugal: Quais são as regras de viagem mais recentes para turistas no Reino Unido? Conselhos FCDO | Notícias de viagens | Viajar por

Portugal anunciou mudanças em suas regras de viagem, que permitirão que britânicos vacinados visitem o país usando seu passe NHS Govt como prova. Mais cedo, Portugal reconheceu o Passe Govt da UE como a única fonte de vacina, anunciando na semana passada que o país permitiria que pessoas de “terceiros países” selecionados usassem passes oficiais do Govt. A partir de 1 de outubro, os passes do governo não serão mais obrigados a usar certas instalações em Portugal, e o país está se movendo para a próxima fase de controles de relaxamento.

Um comunicado do Governo português divulgado na semana passada afirmava: “Todos os cidadãos que pretendam viajar para Portugal por via aérea, com excepção dos menores de 12 anos, foram emitidos pelo Certificado Digital Govt da UE ou Certificado de Vacina ou Recuperação e a sua validade é agora reconhecido. “

As vacinas adotadas em Portugal incluem Moderna, Pfizer e AstraZeneca – todas administradas no Reino Unido – além da Johnson & Johnson.

O Foreign Office, Commonwealth and Development Office (FCDO) ainda não confirmou se os cidadãos do Reino Unido serão incluídos como um “país terceiro”, embora a sua última atualização inclua “informações sobre alterações nas medidas de controlo a partir de 1 de Outubro”.

“Passageiros que receberam a vacina Covit-19 aprovada pela UE ou o Certificado de Recuperação COVID da UE pelo menos 14 dias antes de sua partida, Certificado Digital de Vacina Covit da UE, Certificado de Recuperação do Governo da UE mostrando que você se recuperou do Covit-19 mais de 11 dias quando você viaja e não passa de 180 dias ”Alguns requisitos específicos de entrada devem ser seguidos, incluindo o teste.

O último conselho do FCDO afirma: “Os titulares do NHS Govt Pass devem apresentar um resultado negativo do teste COVID-19 para entrar em Portugal.”

Actualmente, não existe nenhuma informação nova na página do FCDO Travel Advice sobre a possibilidade de omitir o teste de pré-partida se o Reino Unido possuir um passaporte de vacinação do NHS quando viajar para o território português.

Crianças de até 11 anos estão “isentas” do teste no momento da escrita.

Os passageiros também devem preencher um cartão de localização de passageiros online para enviar quatro dias antes da chegada.

A Grã-Bretanha que atende a esses requisitos está isenta de isolamento.

Todos os turistas do Reino Unido são aconselhados a se manter atualizados com as últimas dicas de viagem antes de partirem, pois as regras podem mudar rapidamente.

O FCDO acrescenta: “Nenhuma viagem durante o COVID é isenta de riscos.

“Os países podem restringir ainda mais as viagens ou introduzir novas regras no curto prazo, por exemplo, devido a uma nova variante do Covit-19.

“Se seu teste for positivo para COVID-19, você deve se isolar por 10 dias.”