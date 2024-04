Visitei o 'Havaí da Europa', uma joia escondida em Portugal.

?cone de cidade angular Um ícone em forma de ângulo apontando para baixo. Visitei a Madeira, Portugal, conhecido como o “Havaí da Europa”. Victoria Leandra Visitei a Madeira, Portugal, muitas vezes referido como o “Havaí da Europa”.

A Madeira oferece um clima ameno durante todo o ano, praias acidentadas e um centro de cidade movimentado.

Recomendo visitar locais como o Monte Palace e o Cabo Girovo Skywalk. Quando visitei a Madeira, Portugal, encontrei uma ilha paradisíaca cheia de maravilhas naturais e oportunidades culturais. Desde aventuras ao ar livre a viagens ao encantador centro da cidade do Funchal, esta jóia escondida portuguesa tem Isso gerou comparações com o Havaí Devido às impressionantes características vulcânicas da ilha, praias de areia preta e picos imponentes. A Madeira é a mistura perfeita de férias tropicais e europeias, com o seu clima ameno durante todo o ano, praias escarpadas, cascatas e falésias verdejantes. com Presença em alta, nunca houve melhor altura para explorar Portugal. Aqui estão sete coisas que você deve fazer na Madeira.

Experimente a aventura ao ar livre durante uma caminhada. Fiz muitas caminhadas na Madeira. Victoria Leandra A vista do topo do Pico do Arieiro deixou-me sem palavras. Do alto poderá realmente apreciar a paisagem diversificada da Madeira: picos recortados, vales verdejantes e a extensão infinita do Oceano Atlântico estende-se à sua frente. Optei por um passeio de carro até ao topo, mas se pretende fazer uma caminhada recomendo o trilho da Vereda dos Balcões ou a desafiante mas gratificante Levada do Caldeirão Verde.

Quando precisar de uma pausa nas caminhadas, faça um passeio nos teleféricos do Funchal. Os teleféricos do Funchal oferecem vistas espetaculares. Stephen Christian Ciotta/Getty Images Localizado no centro da cidade, o Teleféricos do Funchal Oferecem vistas espectaculares à medida que sobem do Funchal até à bonita vila do Monte. É perfeito se você estiver viajando com a família, incluindo crianças ou adultos. Uma vez no Monte, poderá visitar o Monte Palace, uma das principais atrações da ilha.

Se você está procurando adrenalina, dê uma olhada no Cabo Girovo Skywalk. Cabo Girão tem passarela com piso de vidro. Jennifer Sanerkin/Getty Images Se há uma coisa que adoro na vida ao ar livre é uma experiência única. Então, quando ouvi falar de Cabo Giro, o O penhasco marítimo mais alto da EuropaEu sabia que tinha que assistir. No topo do penhasco há uma passarela única com piso de vidro, 1.900 pés acima do nível do mar. De pé no para-brisas, tive vistas incomparáveis ​​da costa acidentada da Madeira e das ondas quebrando abaixo.

“Entusiasta radical de tv. Aficionado por comida sem remorso. Típico especialista em cerveja. Amigável especialista em internet.”