Uma mulher iraniana morre “depois de ser espancada pela polícia da moralidade” devido à lei do véu | Irã

Uma mulher de 22 anos morreu em um hospital iraniano dias depois de ser detida pela polícia de moralidade do regime por supostamente descumprir os regulamentos de hijab do país.

Mahsa Amini estava viajando com sua família da região ocidental do Curdistão do Irã para a capital, Teerã, para visitar seus parentes quando foi presa por não aderir às rígidas regras do país sobre roupas femininas.

Testemunhas oculares relataram que Amini Ele foi espancado em um carro da políciaEsta é uma alegação negada pela polícia.

Esta notícia vem semanas depois que o presidente iraniano linha-dura Ebrahim Raisi anunciou: Eu ordenei a supressão dos direitos das mulheres Ela pediu uma aplicação mais rigorosa do código de vestimenta obrigatório do país, que exige que todas as mulheres usem lenço na cabeça desde Revolução Islâmica de 1979.

A família de Amini foi notificada de que ela havia sido levada ao hospital horas após sua prisão. Ela foi transferida para a unidade de terapia intensiva do Hospital Al-Kasra.

de acordo com Hranauma organização iraniana de direitos humanos, a família de Amini foi informada durante sua prisão que ela seria libertada após uma “sessão de reeducação”.

Mahsa Amini em coma antes de sua morte. Sua família foi informada durante sua prisão que ela seria libertada após uma “sessão de reeducação”. Foto: Twitter

A polícia disse mais tarde que Amini havia sofrido um ataque cardíaco. A família de Amini se opôs a isso, dizendo que ela estava bem de saúde e não tinha nenhum problema de saúde.

Sua família disse que Amini estava em coma depois de chegar ao hospital, acrescentando que a equipe do hospital lhes disse que ela estava com morte cerebral.

Fotos de Amini deitada em uma cama de hospital em coma com bandagens em volta da cabeça e tubos de respiração se tornaram virais nas mídias sociais.

Sua hospitalização e morte foram condenadas por celebridades e políticos iranianos. Mahmoud SadeghiUm político reformista e ex-vice-líder supremo ligou para o aiatolá Ali Khamenei para falar francamente sobre o caso de Amini.

“O que o líder supremo, que denunciou corretamente a polícia americana pelo assassinato de George Floyd, diz sobre o tratamento da polícia iraniana a Mohasa Amini?” Sadeghi twittou na sexta-feira.

O Ministério do Interior e o Ministério Público de Teerã abriram investigações sobre o caso depois que uma ordem foi emitida por Raisi, informou a mídia estatal.

Raisi assinou um decreto em 15 de agosto impondo restrições ao vestuário feminino e punindo mais severamente a violação da lei estrita, tanto publicamente quanto online.

Mulheres foram presas em todo o país depois que o “dia nacional do véu e da castidade” foi declarado em 12 de julho. Ela era uma das mulheres Rachno vai matá-loum escritor e artista que teria sido espancado e torturado sob custódia antes de um pedido de desculpas forçado ser oferecido na televisão.

Grupos de direitos humanos relataram que forças de segurança adicionais foram destacadas do lado de fora do Hospital Al Kasra.