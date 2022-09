Nove mortos após inundações atingirem a região italiana de Marche

ROMA – Chuvas incomuns por várias horas causaram inundações em uma região do centro da Itália na manhã desta sexta-feira, deixando pelo menos nove pessoas mortas e muitas mais desaparecidas, disseram autoridades. Quando a chuva parou, as equipes de resgate correram pela lama e ao redor de árvores caídas em busca de sobreviventes. Algumas pessoas se refugiaram em telhados ou se agarram a galhos nas enchentes. A mídia italiana relatou vários relatos mordazes, incluindo uma mãe e uma filha que se acredita terem sido arrastadas ao sair do carro.

“Pedimos a todos os cidadãos que não saiam de suas casas e subam para os andares superiores”, escreveu uma cidade atingida em um grande post no Facebook enquanto o nível da água subia.

Embora a Itália tenha sofrido inundações mais mortais por décadas, este evento foi outro exemplo de clima severo, após uma seca recorde que destruiu lagos e rios e destruiu colheitas. Fabrizio Corcio, chefe do Departamento de Proteção Civil da Itália, disse que a área inundada em poucas horas experimentou “cerca de um terço da precipitação que normalmente receberia em um ano”.

“Houve momentos de horror com níveis de água realmente extraordinários”, disse Corcio.

Um porta-voz do Departamento de Proteção Civil disse que a área experimentou 400 milímetros de chuva, ou cerca de 15,75 polegadas.

Embora seja difícil vincular um único evento às mudanças climáticas, especialistas dizem que momentos de clima extremo estão se tornando mais comuns – inclusive na Itália, que viu derretimento de geleiras alpinas, incêndios florestais no verão e aumento do nível do mar nas cidades costeiras.

Em uma visita à região inundada, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, disse que os riscos de inundação se tornaram uma “emergência de mudança climática” e exigiriam medidas de prevenção, incluindo investimentos em infraestrutura.

“Isso também significa combater as mudanças climáticas”, disse Draghi.

As inundações de sexta-feira se estenderam por toda a região de Marche, desde as colinas do interior até a costa do Adriático. Alguns prefeitos de cidades severamente afetadas indicaram que não havia indicação de que um evento tão extremo pudesse ocorrer.

“[There was] Maurizio Grassi, prefeito de Sassoverato, disse à rádio italiana que apenas um alerta amarelo da Proteção Civil para vento e chuva foi dado. “Nada poderia ter previsto tal catástrofe.”

A região de Marche, na Itália, foi atingida por uma inundação mortal em 16 de setembro. Equipes de resgate procuraram as pessoas desaparecidas. (Vídeo: Reuters)

Em um comunicado à imprensa, as autoridades governamentais disseram que dos nove mortos, dois ainda não foram identificados e podem estar entre os quatro oficialmente desaparecidos.

Fotos tiradas na sexta-feira mostraram pessoas começando a limpar, andando na lama, pegando pás e secando seus pertences.

O presidente do distrito de Marche, Francesco Acquaroli, escreveu em sua página verificada no Facebook que conversou com o presidente italiano Sergio Mattarella, bem como com Draghi, que forneceu apoio para “todas as necessidades necessárias”.