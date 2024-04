Os futuros dos EUA saltam, alimentados por ganhos da Alphabet e da Microsoft

As ações dos EUA devem se recuperar novamente na sexta-feira, com os lucros da Alphabet (GOOG, GOOGL) e da Microsoft (MSFT) reavivando as esperanças de uma recuperação liderada pelas grandes empresas de tecnologia, mesmo com a leitura do medidor de inflação preferido do Federal Reserve (banco central dos EUA) mostrando que as pressões sobre os preços estão aumentando.

Os futuros do S&P 500 (^GSPC) subiram quase 0,9%, enquanto os contratos no Nasdaq 100, de alta tecnologia, saltaram 1%. Os futuros do Dow Jones Industrial Average (^DJI), que inclui um número menor de ações de tecnologia, subiram 0,3%.

Os ganhos da Alphabet e da Microsoft deram um impulso às ações após a liquidação de quinta-feira, com alta de cerca de 11% e 4%, respectivamente. Os resultados impressionantes da dupla Magnificent Seven mostraram que as receitas da nuvem são apoiadas pela forte procura por IA – e pelo potencial para ambos beneficiarem deste boom.

Isso aumentou a confiança de que os lucros das empresas de tecnologia da Magnificent Seven podem tirar o mercado mais amplo da crise – confiança que foi afetada por uma previsão decepcionante da Meta (META) no início da semana.

Entretanto, o mercado saudou a última leitura do indicador de inflação preferido da Fed, o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal, para Março. A medida “principal” deste relatório, que exclui o custo dos alimentos e da energia, aumentou 2,8% em relação ao ano anterior, superior à estimativa de 2,7%, mas inalterada em relação ao aumento anual anterior.

Esta leitura surge numa altura em que Wall Street reduziu drasticamente as suas expectativas de um corte nas taxas de juro federais este ano. Na verdade, desde o início do ano, os traders redefiniram as suas apostas de sete para apenas uma.

Em outros fatores individuais, as ações da Snap (SNAP) subiram 26% nas negociações de pré-mercado, já que Wall Street acolheu bem os sinais de que uma reformulação de seu negócio de publicidade digital está encontrando participantes no relatório after-hours.