Izyum: Ucrânia diz que alguns corpos encontrados em uma vala comum trazem “marcas de tortura”

Mesmo a chuva torrencial não conseguiu apagar o cheiro de morte na floresta de pinheiros de Izyum na tarde de sexta-feira, quando investigadores ucranianos abriram caminho através de um local de enterro em massa encontrado na cidade do leste da Ucrânia. Recuperar de forças russas.

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que pelo menos 440 túmulos “não marcados” foram encontrados na cidade nos últimos dias. O presidente do país, Volodymyr Zelenski Sexta-feira disse que alguns dos corpos encontrados em Izyum mostravam “vestígios de tortura” e culpou a Rússia pelo que chamou de “crueldade e terror”.

Zelensky postou uma foto da exumação em andamento em um cemitério em massa perto da cidade de Izium. Em um texto anexado à foto em seu canal Telegram, Zelensky escreveu: “O mundo inteiro deveria ver isso. Um mundo em que não deveria haver crueldade e terror. Mas tudo isso está lá. E seu nome é Rússia”.

Isium sofreu fortes ataques de artilharia russa em abril. A cidade, localizada perto da fronteira entre as regiões de Kharkiv e Donetsk, tornou-se um importante centro do exército invasor durante os cinco meses de ocupação. As forças ucranianas retomaram o controle da cidade no sábado, dando um golpe estratégico à ofensiva militar da Rússia no leste.

Quando a CNN chegou ao local do enterro em massa na tarde de sexta-feira, as autoridades estavam transportando sacos para corpos, incluindo um que parecia estar carregando algo muito pequeno, em um caminhão refrigerado.

A maioria das sepulturas no local do enterro são sepulturas únicas, com cruzes de madeira colocadas no topo dos montes de terra. Alguns deles têm nomes e números escritos neles. Um estava subindo para 398. O outro recebeu o nome de um homem de 82 anos. Um funcionário do site disse à CNN que as investigações devem determinar quando essas pessoas morreram.

Na floresta está o que parecia ser um antigo posto militar, com posições de tanques cavadas profundamente no solo.

Um policial no local disse à CNN que o local era uma vala comum onde 17 corpos foram encontrados.

“Estes são outros corpos civis e militares ao longo do caminho”, disse Igor Garmash, o investigador do local, sobre a parte exata do local que ele estava examinando, apontando para um local próximo.

“Mais de 20 corpos foram examinados e enviados para uma investigação mais aprofundada”, disse ele à CNN.

O Centro Ucraniano de Comunicações Estratégicas disse na quinta-feira que alguns dos túmulos descobertos em Izyum eram “frescos” e que os corpos enterrados lá eram “principalmente civis”.

Dmytro Lubinets, comissário de Direitos Humanos da Verkhovna Rada, disse em uma declaração em vídeo do site: “Há uma família inteira ao meu lado … esta é uma família jovem … o pai nasceu em 1988, a esposa nasceu em 1991, sua filhinha nasceu em 2016.”

Ele disse que os moradores locais disseram aos investigadores que a família havia morrido em um ataque aéreo russo.

Também vimos aqui um enterro em massa de soldados do exército ucraniano. “A maneira como eles foram enterrados – você verá evidências de que suas mãos estavam amarradas, eles foram mortos à queima-roupa”, disse Lubinets.

Um morador de Izium que mora do outro lado da rua do local do enterro em massa disse à CNN que os russos primeiro atingiram um cemitério próximo da cidade com um ataque aéreo e depois se mudaram.

Eles trouxeram suas próprias máquinas. Eles cavaram algumas trincheiras para seus carros. “Acabamos de ouvir como eles destruíram a floresta”, disse Nadezhda Kalinichenko à CNN.

Ela disse que tentou não sair durante o período em que a cidade estava sob ocupação russa porque estava com muito medo.

“Quando eles foram embora, eu não sei se houve uma briga ou não. Acabamos de ouvir muitos caminhões pesados ​​uma noite há uma semana.

Durante seu discurso na quinta-feira, Zelensky disse que a Rússia deve ser responsabilizada pelas mortes lá e em outras cidades onde um grande número de corpos foi encontrado.

“BuchaE a Mariupol E agora, infelizmente, Izium… A Rússia deixa a morte em todos os lugares. E você deve ser responsável por isso. O mundo deve responsabilizar a Rússia por esta guerra. “Faremos tudo para isso”, acrescentou.

O governador da região de Kharkiv, Oleh Sinihopov, disse que “a escala dos crimes cometidos pelos invasores em Izyum é enorme. Este é um horror sangrento e selvagem”.

Sinihopov disse que “450 corpos de civis com vestígios de violência de morte e tortura foram enterrados em um cinturão florestal. É difícil imaginar algo assim no século 21, mas agora é uma realidade trágica em Izyum”.

Entre os corpos exumados na sexta-feira, “99% apresentavam sinais de morte violenta”, disse Sinihopov.

Há vários corpos com as mãos amarradas nas costas e uma pessoa enterrada com uma corda no pescoço. É claro que essas pessoas foram torturadas e executadas. Há também crianças entre os enterrados.

Zelensky fala à CNN sobre contra-ataque da Ucrânia contra a Rússia

Enquanto isso, Ole Kotenko, comissário da Ucrânia para Pessoas Desaparecidas, disse em um post do Telegram que as buscas pelos restos de “heróis caídos” estão sendo conduzidas com cautela em toda a região.

O maior problema é que algumas áreas ainda estão minadas. Apesar disso, continuamos trabalhando, porque temos que trazer cada herói para casa para que as famílias possam honrar a memória dos soldados que morreram pela Ucrânia de maneira digna o mais rápido possível”, disse Kotenko.

Zelensky visitou Izyum na quarta-feira e disse a repórteres que estava “chocado” com o número de “edifícios destruídos” e “mortos” deixados após a ocupação russa.

Em seu discurso de sexta-feira à noite, Zelensky disse que as exumações no local do enterro em massa continuam e que “ainda é muito cedo para falar sobre o número total de pessoas enterradas lá”.

Ele acrescentou que as investigações estão em andamento em todas as regiões do país que foram recapturadas das forças russas e que vários civis, incluindo estrangeiros, que estavam detidos em cidades e vilas ocupadas, foram encontrados vivos.

Ele disse que entre os estrangeiros resgatados estavam sete estudantes do Sri Lanka. Eles estudavam na faculdade de medicina em Kobyansk, mas em março soldados russos foram capturados e mantidos em um porão. “Só agora, após a libertação da região de Kharkiv, essas pessoas foram resgatadas e receberam assistência médica adequada”, disse Zelensky.

Uma fonte da ONU disse à CNN que uma equipe da agência de monitoramento de direitos humanos da ONU – OCHR – irá para Izium e áreas vizinhas o mais rápido possível.

A fonte disse que a equipe de investigação de crimes de guerra pode acompanhar depois disso. Seu destino exato ainda não está claro no momento.

Moscou estava usando Izyum como ponto de partida para ataques ao sul da região de Donetsk e Kobyansk, cerca de 48 quilômetros ao norte de Izyum, e como um centro ferroviário para reabastecer suas forças.

Zelensky também agradeceu aos governos estrangeiros por enviar investigadores e promotores para investigar supostas violações de direitos humanos pelas forças de ocupação na Ucrânia, acrescentando que todas as áreas ocupadas eventualmente retornariam.

As forças ucranianas lançaram uma ofensiva militar contínua, especialmente nas regiões nordeste e sul do país.

Zelensky disse na terça-feira que 8.000 quilômetros quadrados (3.088 milhas quadradas) de terra já foram liberados pelas forças ucranianas até agora este mês, com quase metade da área ainda passando por medidas de “estabilização”.