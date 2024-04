Draft simulado das rodadas 2 e 3 da NFL, por Dane Brugler: Spencer Rattler para Rams; Execução inicial do WR

A NFL recebeu 32 novos jogadores durante a primeira rodada na noite de quinta-feira, mas ainda há muitos talentos disponíveis no draft de 2024.

Expectativas de como serão as segunda e terceira rodadas:

2 ª rodada

33. Buffalo Bills (da CAR): Adonai Mitchell, oeste do Texas

34. Patriotas da Nova Inglaterra: Ladd McConkey, Geórgia

35. Cardeais do Arizona: Cooper Dejean, CB, Iowa

Entre a versatilidade de DeJean e as necessidades dos Cardinals no secundário, essa dupla de jogadores do time fez muito sentido no primeiro turno – e fez ainda mais sentido no segundo.

36. Líderes de Washington: Patrick Ball, OT, Houston

37. Carregadores de Los Angeles: Junior Colson, LB, Michigan

38. Titãs do Tennessee: Johnny Newton, DT, Illinois

39. Carolina Panthers (de Nova York): Kool-Aid McKinstry, CB, Alabama

40. Líderes de Washington (da CHI): Marshawn Neyland, Edge, Western Michigan

41. Green Bay Packers (de Nova York): Edgren Cooper, LB, Texas A&M

Uma das peças mais lindas que assisti no sábado: Texas A&M LB Edgerrin Cooper pressiona a tela e acerta não um, não dois, mas três bloqueadores para parar na terceira descida. Sua consciência, capacidade atlética e braços de 34 polegadas estão em exibição. Qual é a aparência de um riser na NFL 📈📈📈 pic.twitter.com/7ckPo0e1ZS -Dane Brugler (@dpbrugler) 30 de outubro de 2023

42. Houston Texans (do MIN): Mike Sinristil, CB, Michigan

43. Atlanta Falcons: Chris Braswell, Edge, Alabama

Depois de selecionar um quarterback entre os 10 primeiros, os Falcons ainda estarão em busca de ajuda para passar rápido no Dia 2. Braswell liderou a pressão do Alabama na temporada passada, à frente de Dallas Turner.

44. Las Vegas Raiders: Ennis Rackstraw Jr., CB, Missouri

45. New Orleans Saints (de DEN): Keon Coleman, WR, Estado da Flórida

46. ​​​​Indianápolis Colts: Max Milton, CB, Rutgers

47. New York Giants (da SEA): TJ Tampa, CB, estado de Iowa

48. Jaguares de Jacksonville: Andrew Phillips, CB, Kentucky

49. Cincinnati Bengals: Kris Jenkins, DT, Michigan

Com Byron Murphy II fora do tabuleiro, a escolha dos Bengals no primeiro turno foi decidida a seu favor. Jenkins pode servir como prêmio de consolação, à medida que Cincinnati aumenta a profundidade de sua linha defensiva interna.

50. Philadelphia Eagles (de NO): Troy Franklin, WR, Oregon

51. Pittsburgh Steelers: Jackson Powers Johnson, G/C, Oregon

52. Los Angeles Rams: Roman Wilson, WR, Michigan

53. Philadelphia Eagles: Kingsley Suamataya, OT, BYU

54. Cleveland Browns: Mason Smith, DT, LSU

As equipes procuram jogadores com pelo menos 1,80m de altura e 300 libras na linha defensiva, mas esses tipos não estão disponíveis nesta classe de draft. Smith ainda é um trabalho em andamento, mas tem as características e a trajetória que Cleveland deseja.

55. Miami Dolphins: Zach Frazier, G/C, Virgínia Ocidental

56. Dallas Cowboys: Jonathan Brooks, RB, Texas

57. Tampa Bay Buccaneers: Adisa Isaac, Edge, Penn State

58. Green Bay Packers: Jaden Hicks, estado de Washington

59. Houston Texans: Mike Hall Jr., DT, estado de Ohio

60. Buffalo Bills: Javon Pollard, S, Geórgia

61. Detroit Lions: Braden Fisk, DT, estado da Flórida

Os Leões adicionaram um candidato tenaz na primeira rodada (Tyrion Arnold) e poderiam agarrar um jogador com uma atitude mais agressiva em sua linha defensiva na segunda rodada.

62. Baltimore Ravens: Christian Haynes, G, Penn State

63. São Francisco 49ers: Kamari Lassiter, Geórgia

64. Chefes de Kansas City: Blake Fisher, OT, Notre Dame

Rodada 3

(*designa seleção compensatória)

65. Carolina Panthers: DJ James, CB, Auburn

66. Arizona Cardinals: Cooper Bibby, GM, Estado do Kansas

67. Líderes de Washington: Nehemiah Pritchett, CB, Auburn

68. Patriotas da Nova Inglaterra: Roger Rosengarten, OT, Washington

69. Carregadores de Los Angeles: Blake Corum, RB, Michigan

Dada a necessidade de recuperação dos Chargers e a reaproximação de Jim Harbaugh com Corum, este confronto parece quase óbvio demais.

70. Gigantes de Nova York: Trey Benson, RB, Estado da Flórida

71. Arizona Cardinals (de TEN): Brandon Durless, DT, Oregon

72. Jatos de Nova York: Malachi Corley, WR, Western Kentucky

73. Dallas Cowboys (de MIN via DET): Trevin Wallace, LB, Kentucky

Com a terceira rodada adicional que os Cowboys selecionaram por meio de troca na primeira rodada, eles devem ser capazes de encontrar profundidade de linebacker. Aqui eles pegam o atlético Wallace.

74. Atlanta Falcons: Roc Urhoruru, DT, Clemson

75. Chicago Bears: Austin Booker, Edge, Kansas

76. Denver Broncos: Theo Johnson, TE, Penn State

Os olheiros da NFL estavam esperando por um jogo decisivo de #Estado da Pensilvânia TE Theo Johnson – Aconteceu no sábado com 2 TDs vs. UMass. 6060V, 258V e provavelmente funcionará em 4,5 segundos. Suas estatísticas não vão aumentar, mas não ignore suas características na NFL. pic.twitter.com/bPCR3LioK5 -Dane Brugler (@dpbrugler) 16 de outubro de 2023

77. Las Vegas Raiders: Brandon Coleman, OT/G, TCU

78. Líderes de Washington (da SEA): Jataveon Sanders, TE, Texas

79. Atlanta Falcons (de Jacks): Chris Abrams-Drain, CB, Missouri

80. Cincinnati Bengals: Ben Sinnott, TE, estado do Kansas

81. Seattle Seahawks (de NO via DEN): Tyler Nobin, S, Minnesota

82. Indianápolis Colts: Jalen Polk, WR, Washington

Depois de selecionar aqui o pass rusher (Laiatu Latu) no primeiro round e o cornerback (Melton) no segundo round, os Colts podem voltar sua atenção para o lado ofensivo da bola. Polk daria a Anthony Richardson um pass rusher externo confiável.

83. Los Angeles Rams: Cole Bishop, S, UT

84. Pittsburgh Steelers: Jermaine Burton, WR, Alabama

85. Cleveland Browns: Marshawn Lloyd, RB, USC

86. Houston Texans (da PHI): Kieran Amegadji, OT, Yale

87. Dallas Cowboys: Dominick Bonney, G/C, Kansas

88. Green Bay Packers: Jalex Hunt, Edge, Houston Christian

Jalyx Hunt, de Houston Christian, é um dos principais candidatos não pertencentes à FBS este ano. Ex-DB em Cornell, ele é o epítome de um “início tardio” e ganhou mais de 50 libras desde o HS sem sacrificar a velocidade. Hunt nocauteia QB na próxima terça aqui. pic.twitter.com/E6CDwqRiDD -Dane Brugler (@dpbrugler) 9 de novembro de 2023

89. Tampa Bay Buccaneers: Cedric Gray, LB, estado da Carolina do Norte

90. Arizona Cardinals (de HOU): Payton Wilson, LB, NC State

91. Green Bay Packers (da BUF): DeWayne Carter, DT, Duke

92. Tampa Bay Buccaneers (do DET): Elijah Jones, CB, Boston College

93. Baltimore Ravens: Christian Jones, OT, Texas

Os Ravens viram a maioria de suas opções de linha ofensiva desaparecer no primeiro turno, para que pudessem carregar nas trincheiras no segundo dia. Jones adicionará profundidade de tackle ao guarda altamente móvel (Haynes) conquistado no segundo round.

94. São Francisco 49ers: Jonah Ellis, Edge, Utah

95. Buffalo Bills (de Kansas City): Malik Washington, WR, Virgínia

96. Jacksonville Jaguars *: Mekhi Wingo, DT, LSU

97. Cincinnati Bengals *: Praline Trace, Edge, Washington

98. Pittsburgh Steelers (de PHI*): Jarvis Brownlee Jr., CB, Louisville

99. Los Angeles Rams *: Spencer Rattler, Carolina do Sul

100. Líderes de Washington (de SF *): Isaiah Adams, G, Illinois

