Vírus gigante incomum descoberto na Áustria

Um vírus gigante novo e incomum foi descoberto em uma estação de tratamento de águas residuais perto de Viena.

Organismo unicelular Naegleria fowleri Entre os parasitas humanos mais mortais. Matthias Horn e Patrick Arthofer, do Centro de Microbiologia e Ciência dos Ecossistemas da Universidade de Viena, juntamente com outros investigadores, identificaram vírus que têm como alvo este organismo perigoso.

Esses vírus, chamados Naegleriavirus, pertencem aos vírus gigantes, um grupo conhecido por suas moléculas invulgarmente grandes e genomas complexos. A equipe detalhou suas descobertas na prestigiada revista, Comunicações da Natureza.

Naegleri Classificar São amebas unicelulares, encontradas universalmente em corpos d'água. Vale ressaltar que um dos tipos Naegleria fowleriEla prospera em águas mais quentes que 30°C e causa meningoencefalite amebiana primária (PAM), uma infecção cerebral rara, mas quase sempre fatal. Uma equipe de pesquisa liderada por Patrik Arthofer e Matthias Horn, do Centro de Microbiologia e Ciência de Ecossistemas da Universidade de Viena (CeMESS), isolou agora vírus gigantes que infectam vários tipos de vírus. Naegleria Classificar.

Descoberta de vírus gigantes

Os vírus gigantes, cientificamente chamados de Nucleocytoviricota, são vírus vírus Um grupo identificado há apenas duas décadas que infecta principalmente organismos unicelulares. Esses vírus rivalizam com as bactérias em tamanho e possuem estruturas e características genéticas únicas que antes se pensava serem limitadas à vida celular. A sua descoberta gerou debate sobre a definição de vírus e as origens da vida.

“Os vírus Naegleria recentemente descobertos foram isolados de uma estação de tratamento de águas residuais em Klosterneuburg, perto de Viena, e representam apenas o quarto isolado de um grupo chamado vírus Klausneuburg”, diz Patrick Arthofer. Esta descoberta e caracterização dos vírus Naegleria foi possível graças à colaboração internacional com investigadores das universidades de Poitiers e das Ilhas Canárias e do Joint Genome Institute, com sede nos EUA.

Processo de infecção viral

Os Naegleriavírus são ingeridos erroneamente como fonte de alimento, mas destroem seus hospedeiros amébicos em apenas algumas horas. Eles exibem uma estrutura familiar aos vírus gigantes, infectando as células hospedeiras através da chamada estrutura stargate que facilita isso. ADN Entrada. Em poucas horas, uma estrutura conhecida como fábrica de vírus se forma dentro da célula da ameba, replicando o material genético viral fora do núcleo e reunindo centenas de novas partículas virais. Para manter a célula hospedeira viva durante este processo, os vírus Naegleria provavelmente utilizam proteínas especiais que suprimem a resposta imunitária natural da célula, evitando a morte celular prematura. Somente após a replicação bem-sucedida do vírus ocorre a destruição celular e a liberação do vírus.

Os vírus são usados ​​​​na terapia fágica para combater patógenos bacterianos. “Os vírus Naegleria recentemente identificados podem não ser adequados para tratamento Naegleria Infecção, pela dificuldade de chegar ao cérebro, onde ocorre a infecção. No entanto, esta descoberta abre portas à possibilidade de tratamento preventivo de massas de água em risco, como durante o tratamento da água de piscinas, mas isto requer primeiro mais investigação. Independentemente disso, a descoberta destes vírus irá melhorar a nossa compreensão tanto Naegleria “A biologia e os vírus que os infectam”, diz Matthias Horn.

