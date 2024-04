Tailândia pede um papel maior para a ASEAN na resolução do conflito em Mianmar

BANGCOC (Reuters) – A Tailândia pediu nesta sexta-feira à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) que assuma um papel mais proativo na tentativa de resolver a crise em Mianmar, governada pelos militares, após semanas de combates perto de sua fronteira que interromperam o comércio e levaram a um breve afluxo de refugiados. .

Mianmar está envolvido numa guerra civil entre os militares, por um lado, e, por outro, uma coligação frouxa de exércitos de minorias étnicas entrincheirados e um movimento de resistência formado após a sangrenta repressão da junta à oposição após o seu golpe de 2021.

A Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) apresentou um plano de paz em 2021 que foi aprovado pelos generais de Mianmar, mas foi apenas parcialmente implementado, causando divisões no bloco e frustrando os seus membros mais proeminentes.

“Gostaríamos de ver uma ASEAN mais activa”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros tailandês, Nikurindig Palangkura.

“Discutimos a situação com o Laos, na qualidade de presidente da ASEAN e de Mianmar”, acrescentou.

Os combatentes da resistência de Mianmar e os rebeldes de minorias étnicas assumiram o controle da principal cidade comercial de Myawaddy, no lado de Mianmar da fronteira com a Tailândia, em 11 de abril, num golpe para um exército bem equipado que luta para governar e enfrenta um teste à sua credibilidade. no campo de batalha.

Desde então, os rebeldes retiraram as suas forças após um contra-ataque de soldados do governo, e os combates diminuíram desde então. A Tailândia disse que em 20 de abril, 3.000 pessoas fugiram através da fronteira e todas, exceto 100, retornaram.

“Os combates entre a oposição e (o exército) mudaram-se para Myawaddy… Fica muito perto da Tailândia e mais esforços precisam ser feitos pela ASEAN”, acrescentou Nikurandij.

Esta semana, a Tailândia propôs a realização de uma reunião da ASEAN sobre o assunto que incluiria a Indonésia, o antigo presidente do conselho, que procurou incluir os rivais da junta, bem como o Laos e a Malásia, que detém a presidência no próximo ano.

No âmbito do Plano de Paz de Mianmar para 2021, a Presidência da ASEAN nomeia um enviado especial encarregado de promover o processo. Laos, o actual presidente da organização, disse pouco publicamente sobre as actividades do seu enviado.

O exército de Mianmar enfrenta o maior desafio desde que assumiu o controlo de Mianmar pela primeira vez em 1962. Está envolvido em múltiplos conflitos de baixa intensidade e recusou-se a lidar com os oponentes, descrevendo-os como “terroristas”.

