Uma garrafa de notícias viaja da Flórida para Portugal a cada seis anos

11 de novembro 17 (UPI) – Durante férias na Flórida em 2015, um casal canadense jogou uma mensagem em uma garrafa no mar, seis anos depois que seu bilhete foi descoberto em uma praia portuguesa.

Brigitte Dorxon, de Morris, Manitoba, disse que ela e seu marido Warren estavam de férias em Miami em fevereiro de 2015 quando sugeriram usar uma garrafa vazia de vinho para postar uma mensagem na praia.

Dorxon disse que escreveu uma nota pedindo à pessoa que encontrou a garrafa para entrar em contato com ela e acrescentou US $ 2 a seu cartão de visita e incentivo adicional.

No fim de semana Lisa DiGierzac-Vieira e seu marido Marco desapareceram de volta no mar da garrafa enquanto passeavam com seu cachorro na praia em Porto Santo, Portugal com sua filha Lua.

“Eu geralmente vou cuidar do cachorro sozinha, e então Marco fica em casa com o bebê”, Digierzak-Viera Disse à CBC News. “E nesta manhã em particular, por algum motivo, ele disse: ‘Eu realmente não posso me preocupar em ficar em casa hoje. Quero sair, relaxar e limpar minha cabeça.’

Djierez-Vieira disse que encontrou uma garrafa de vinho na costa de Marco e a abriu para encontrar a nota de Dorkson, o cartão de visita e US $ 2.

Dorxon disse que demorou alguns instantes a perceber o que estava a ver quando abriu o email enviado pelo casal português.

“Eu era assim, o quê?” Ela disse. “Eu não entendi no começo. Eu fiquei tipo, o que é isso?”

Dorxon disse que espera que o seu marido e eu vamos a Portugal para ver onde a garrafa caiu e conhecer quem a descobriu.

“É muito valioso para nós que alguém o encontre e tenha outra conexão ao redor do mundo. Outra amizade”, disse ele.

Uma mulher do Alasca descobriu recentemente uma mensagem em uma garrafa Lançado em 1987, Mas a origem da garrafa e do remetente permanece um mistério. Palm Joy, da Skokway, disse que descobriu uma garrafa com a simples mensagem “Ano Novo de 1987” enquanto caminhava na praia de Dia Flats.

Joy disse que espera que o remetente da garrafa apareça e revele onde tudo começou.